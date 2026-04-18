$!Sinaloa competirá con 18 alumnos en la edición 26 de la Olimpiada Nacional de Matemáticas

CULIACÁN._ Con una delegación conformada por 18 alumnos de distintos municipios, Sinaloa se declara listo para participar en la edición 26 de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de Primaria y Secundaria, organizada por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas.

Silverio Camarena Garay, responsable del área de matemáticas del Centro de Ciencias y delegado estatal de la competencia, informó que el contingente sinaloense competirá contra otras delegaciones del País.

“Participan 23 delegaciones, entre ellas se encuentra Sinaloa en este año con 18 alumnos de diferentes municipios”, compartió.

Los jóvenes talentos provienen de instituciones como el Instituto Chapultepec, la Primaria Juan Escutia, el Colegio Americano de Los Mochis, la Primaria Sócrates, el Colegio Guadalajara y la Primaria Héroes de 1864.