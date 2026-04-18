$!Sinaloa competirá con 18 alumnos en la edición 26 de la Olimpiada Nacional de Matemáticas

CULIACÁN._ Con una delegación conformada por 18 alumnos de distintos municipios, Sinaloa se declara listo para participar en la edición 26 de la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de Primaria y Secundaria, organizada por la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas.
Silverio Camarena Garay, responsable del área de matemáticas del Centro de Ciencias y delegado estatal de la competencia, informó que el contingente sinaloense competirá contra otras delegaciones del País.
“Participan 23 delegaciones, entre ellas se encuentra Sinaloa en este año con 18 alumnos de diferentes municipios”, compartió.
Los jóvenes talentos provienen de instituciones como el Instituto Chapultepec, la Primaria Juan Escutia, el Colegio Americano de Los Mochis, la Primaria Sócrates, el Colegio Guadalajara y la Primaria Héroes de 1864.
Debido a su corta edad, los alumnos de primer, segundo y tercer año de primaria realizaron este sábado su examen de manera virtual, con el fin de evitar las complicaciones logísticas que implica su traslado.
Por otro lado, los estudiantes de cuarto, quinto y sexto de primaria, así como los de los tres grados de secundaria, viajarán a Guadalajara, Jalisco, para participar en la fase presencial de la competencia.
El comité estatal que respalda a estos estudiantes está integrado por la Secretaría de Educación Pública, el Instituto Sinaloense de la Juventud, el Ayuntamiento de Culiacán y Confíe, a través del Centro de Ciencias de Sinaloa, donde se diseñan y evalúan los exámenes de las etapas estatales.
Camarena Garay destacó que los alumnos sinaloenses siempre han sobresalido en estas competencias nacionales gracias a su preparación personal y al apoyo de las instituciones.
“Lo único que hacemos nosotros es guiarlos hacia donde va la parte de la nacional”, señaló.
También compartió que confía en que Sinaloa obtendrá importantes reconocimientos y medallas en esta edición.
El calendario de actividades en la capital jalisciense está programado del 1 al 4 de mayo:
1 de mayo: Ceremonia de inauguración.
2 y 3 de mayo: Aplicación de los dos exámenes correspondientes a la etapa nacional.
4 de mayo: Ceremonia de premiación.