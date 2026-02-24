$!Sinaloa conmemora el Día de la Bandera; Rocha toma protesta a escoltas estudiantiles

En el marco del Día de la Bandera, el Gobernador Rubén Rocha Moya encabezó este 24 de febrero la ceremonia oficial realizada en la explanada de Palacio de Gobierno, donde se abanderó a escoltas de 34 planteles educativos de la entidad y se realizó un enlace remoto con el acto nacional encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, desde el Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México. Durante el evento cívico, el Mandatario estatal, acompañado por autoridades civiles y militares, tomó protesta a siete escoltas estudiantiles en representación de los 34 planteles que recibieron el lábaro patrio, de los cuales 15 corresponden a nivel secundaria y 19 a educación media superior.





“Jóvenes estudiantes, vengo en nombre de México a encomendar a su patriotismo esta bandera que simboliza su independencia, su honor, sus instituciones, y la integridad de su territorio. ¿Protestan honrarla y defenderla con lealtad y constancia? Al concederles el honor de ponerla en sus manos, la patria confía en que, como buenos y leales mexicanos sabrán cumplir su protesta”, expresó el Gobernador, al dirigir el juramento a las y los estudiantes. Previo al abanderamiento y al enlace nacional, la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, pronunció el discurso oficial, en el que señaló que la bandera nacional es un símbolo de historia viva que fortalece la identidad mexicana.





“Celebremos juntos nuestra bandera nacional, celebremos el gran orgullo de ser mexicanas y mexicanos, celebremos que somos un pueblo que tiene pasado y presente y que construye un futuro más alentador”, manifestó. La funcionaria agregó que las instituciones del Estado consolidan su existencia y garantizan la soberanía e independencia nacional. Asimismo, indicó que en Sinaloa se reafirma el compromiso con la transformación educativa, el civismo y la ética de las y los estudiantes.



