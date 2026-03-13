Sinaloa consolidará apertura gubernamental con nuevo sistema de transparencia

Culiacán, Sinaloa a 13 de marzo del 2026.- El nuevo sistema de transparencia consolidará la apertura gubernamental en Sinaloa con acceso a la información oportuna, efectiva y bajo estándares de máxima publicidad, sostuvo la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, en el segundo día de actividades de Diálogos por el Derecho a Saber.

Sandra Angulo Cázarez enfatizó que ejercicios de intercambio de experiencias como el conversatorio “Acceso a la Información para la vida cotidiana: casos prácticos”, asegura que el derecho a saber se traduzca en prácticas administrativas eficaces, al corresponder a las instituciones garantizar que los ciudadanos estén informados.

“En este contexto de transformaciones normativas y ajustes en la arquitectura institucional del sistema de transparencia es fundamental consolidar mecanismos de coordinación y colaboración, con el propósito de asegurar que el derecho a saber de la ciudadanía se traduzca en prácticas administrativas eficaces y en políticas pública orientadas a la apertura gubernamental”, subrayó.

Compartieron casos de utilidad del derecho de acceso a la información Sheila Arias Martínez, integrante de la REDCA y del Observatorio Ciudadano Mazatlán; Samuel Bonilla Núñez, capacitador y promotor del derecho de acceso a la información, Jorge Guzmán Morales, usuario de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por parte de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas expusieron avances en gobierno abierto, transparencia proactiva, acceso a la información y datos abiertos, la Subsecretaria de Transparencia y Contraloría Social, Mayra Gisela Peñuelas Acuña y el director de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto, Juan Salvador Rosas Macedo.

Moderó el conversatorio Lucía Mimiaga León, Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa y Comité de Participación Ciudadana.

Raquel Zapien Osuna, integrante del CPC Sinaloa, fue la responsable de hacer la exposición de motivos, en la que destacó las aportaciones en materia legislativa que desde la sociedad han presentado para robustecer el modelo de transparencia que se gesta para la entidad.

La tercera y última actividad de Diálogos por el Derecho a Saber se llevará a cabo el jueves 19 de marzo con el conversatorio “Periodismo y acceso a la información; retos y oportunidades”, en punto de las 10:00 horas en el Auditorio del Jardín Botánico, Culiacán. Colabora la Asociación de Periodistas 7 de junio.