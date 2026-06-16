Sinaloa contará con bolsa de más $455 millones para fortalecer la seguridad pública en 2026

El Gobierno de México y el Gobierno de Sinaloa formalizaron dos convenios en materia de seguridad pública que permitirán ejercer una bolsa conjunta superior a los 455 millones de pesos durante 2026 para fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad y atender las prioridades del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con los documentos, el primero corresponde al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, mediante el cual la Federación aportará 280 millones 620 mil 185 pesos, mientras que el Gobierno estatal contribuirá con 119 millones 726 mil 381 pesos, para integrar un financiamiento conjunto de 400 millones 346 mil 566 pesos.

A estos recursos se suma el convenio del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública, a través del cual Sinaloa recibirá 27 millones 357 mil 661 pesos de origen federal, cantidad que será complementada con una aportación estatal por el mismo monto, generando una bolsa adicional de 54 millones 715 mil 322 pesos.

En conjunto, ambos esquemas representan recursos por 455 millones 61 mil 888 pesos para acciones de seguridad pública durante el ejercicio fiscal 2026.

Según los convenios, el dinero estará destinado al cumplimiento de los ejes estratégicos, programas y subprogramas prioritarios aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En el caso del FOFISP, los recursos también deberán destinarse al fortalecimiento de las instituciones de seguridad y a la creación de un Fondo de Apoyo para municipios, principalmente aquellos con menor población o con mayores niveles de marginación.

El documento establece además que parte de las acciones contempladas incluyen programas de capacitación para personal de seguridad, evaluaciones de control de confianza, seguimiento al Servicio Profesional de Carrera y mecanismos de supervisión y evaluación del desempeño de las corporaciones.

Ambos convenios obligan al Gobierno estatal a mantener cuentas específicas para la administración de los recursos, presentar informes mensuales y trimestrales sobre su ejercicio y publicar los avances para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, establece que los recursos federales que no sean ejercidos o comprometidos al cierre de 2026 deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación conforme a la legislación vigente.

Los acuerdos fueron firmados el pasado 5 de marzo en la Ciudad de México por la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, y por el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, junto con funcionarios estatales de las áreas de Gobierno, Finanzas, Transparencia y Seguridad Pública.