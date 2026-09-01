Sinaloa continúa encabezando feminicidios en México en 2026 con 54 víctimas: SESNSP

Sinaloa se colocó como la entidad con el mayor número de víctimas mujeres de feminicidio en el país durante los primeros siete meses de 2026, de acuerdo con el informe de Incidencia delictiva y llamadas al 911 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De enero a julio de 2026, a nivel nacional se contabilizaron 380 víctimas mujeres de feminicidio. Solo en julio se registraron 62 víctimas. De 2015 a la fecha, el pico más alto fue en mayo de 2021 con 112 víctimas en un mes.

Sinaloa reportó 54 víctimas, el 14.2 por ciento del total nacional, por encima del Estado de México, con 27; Chiapas, con 26; Ciudad de México, con 25 y Tamaulipas, con 25. Entre esas cinco entidades se concentra el 41.3 por ciento de los casos, de las 157 víctimas.

En tasa por cada 100 mil mujeres, Sinaloa también lidera con 3.33, seis veces por encima de la tasa nacional de 0.55. Le siguen Morelos con 1.97 y Tamaulipas con 1.31.

El municipio de Culiacán aparece entre los municipios con más delitos de feminicidio a nivel nacional, con 34 casos. Según el informe, el 33.9 por ciento de los delitos se concentra en 20 municipios, entre ellos Reynosa, Tamaulipas; Chihuahua, Chihuahua y Benito Juárez , en Quintana Roo.



Homicidio doloso y lesiones

En cuanto a las víctimas mujeres de homicidio doloso, de enero a julio de 2026 hubo 870 víctimas a nivel nacional. Guanajuato encabeza con 108 casos, 12.4 por ciento, seguido de Baja California con 71 y Chihuahua con 59. Sinaloa registró 10 casos, muy por debajo de la media.

En lesiones dolosas, el total nacional fue de 49 mil 274 víctimas. El Estado de México concentró el 32.5 por ciento con 16,024 casos y Guanajuato el 10.9 por ciento con 5 mil 380. Sinaloa sumó mil 453 víctimas, el 2.9 por ciento, en séptimo lugar nacional.

En secuestro de mujeres, se reportaron 65 víctimas en el País. Chihuahua lidera con 21 casos Sinaloa reportó 2 casos.

El informe también detalla delitos como extorsión, trata de personas, corrupción de menores, violencia familiar y violación, además de las llamadas de emergencia al 911 por violencia contra la mujer, abuso sexual, acoso y violación.

El SESNSP precisa que las cifras provienen de carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y son proporcionadas por las fiscalías de las 32 entidades, por lo que pueden variar por reclasificaciones posteriores.