Sinaloa, cuarto lugar en homicidios dolosos y segundo en asesinatos con arma de fuego, de acuerdo al SESNSP

Sinaloa se ubicó como el cuarto estado con mayor número de homicidios dolosos en el País durante los primeros cinco meses de 2026 y en el segundo lugar nacional en asesinatos perpetrados con arma de fuego, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo a la dependencia, entre enero y mayo de este año, en Sinaloa se iniciaron 445 carpetas de investigación por homicidio doloso, cifra que colocó al Estado solo por debajo únicamente de Guanajuato, con 545 casos; Chihuahua, con 521; y Baja California, con 517.

No obstante, al desagregar los homicidios dolosos por el medio empleado para cometerlos, Sinaloa ocupó el segundo lugar nacional al registrar 393 homicidios dolosos con arma de fuego.

Solamente Guanajuato, con 499 casos, superó a la entidad en este indicador.

Por debajo de Sinaloa se ubicaron Baja California, con 359 homicidios cometidos con arma de fuego; Morelos, con 333; y Chihuahua, con 262, pese a que esta última entidad reportó un mayor número de homicidios dolosos en términos generales.

Las cifras del SESNSP muestran que el 88.3 por ciento de los homicidios dolosos registrados en Sinaloa fueron cometidos con arma de fuego, es decir, casi nueve de cada 10 asesinatos.

Del total de casos, 27 fueron perpetrados con arma blanca y 25 con otro elemento no especificado.

El comportamiento mensual refleja que la incidencia se mantuvo elevada durante todo el periodo analizado, pues en enero se registraron 93 homicidios dolosos; en febrero, 94; en marzo, 66; en abril, 93; y en mayo, 99, el mes con el mayor número de carpetas de investigación iniciadas.

Este panorama coincide con otros indicadores relacionados con la presencia de armas de fuego en la entidad.

De acuerdo con el más reciente informe del SESNSP, al cierre de mayo, sobre incidencia delictiva del fuero federal, Sinaloa encabezó el País entre enero y mayo de 2026 en delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al acumular 663 carpetas de investigación, por encima de Jalisco, quien acumuló 621; Baja California, con 595; Guanajuato, con 532 y Nuevo León, con 527.