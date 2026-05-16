$!Sinaloa cumple antes de tiempo meta de la Jornada Nacional de Vacunación

La Dirección de Prevención y Promoción de la Salud informó que Sinaloa se ha posicionado como un referente nacional en materia de salud pública al cumplir de manera anticipada con las metas de la Jornada Nacional de Vacunación, la cual se desarrolla durante todo mayo.
El director del área, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, compartió que el estado se ubica entre los primeros cuatro lugares a nivel país en completar los objetivos de aplicación, a pesar de que apenas transcurre la mitad del mes.
“Sinaloa ayer ya terminó la meta, a pesar que apenas vamos a la mitad del mes, Sinaloa se posiciona entre los primeros cuatro estados que completaron la meta”, señaló.
Una de las principales novedades en este ciclo es la incorporación de una vacuna en el esquema nacional.
“Este año se aplica lo que es la vacuna del virus incidental respiratorio, es la primera vez que se aplica en el esquema nacional de vacunación”, dijo.
Esta dosis está dirigida específicamente a mujeres embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.
El objetivo de esta estrategia es que la madre produzca anticuerpos que se transmiten al bebé a través de la placenta y, de esta manera, el recién nacido cuenta con protección inmediata contra este virus, el cual es el principal causante de neumonías y enfermedades respiratorias graves en niños pequeños.
Las autoridades de salud recordaron que la campaña incluye biológicos contra diversas enfermedades, tales como sarampión, tétanos, virus del papiloma humano, hepatitis B, influenza, Covid-19 y neumococo.
Para facilitar el acceso a la población, se mantienen las brigadas que recorren casa por casa de lunes a viernes en todo el municipio.
No obstante, conscientes de que muchas personas laboran durante la semana, se han instalado módulos especiales los días sábados en puntos de alta afluencia, como zonas comerciales y de servicios, para que la ciudadanía aproveche al realizar sus compras o mandados.
Las autoridades reiteran la invitación a la población a acudir a los centros de salud o acercarse a las brigadas para completar sus esquemas de vacunación y asegurar la protección de sus familias.