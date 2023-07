“Venimos arrastrando una herencia muy negativa de administraciones federales pasadas con el programa de las Escuelas al Cien nos dejaron endeudados y hoy estamos recibiendo el 41 por ciento menos el presupuesto federal para infraestructura, porque no es porque el gobierno actual no quiera dar más recursos, sino porque el gobierno de Peña Nieto nos endeudó con el programa de las escuelas”, explicó la titular de SEPyC.

Esta situación fue expuesta por Domínguez Nava después de que la organización Mexicanos Primero Sinaloa alertó sobre un rezago histórico en atención a infraestructura educativa en el estado.

La funcionaria defendió que la administración estatal actual ha intentado disminuir el impacto económico del pago de la deuda federal con aportaciones estatales.

“Alrededor del 60 por ciento de nuestras escuelas tienen rezagos históricos en infraestructura, muy lamentable que administraciones pasadas no les hayan dado el mantenimiento adecuado, y quiero precisar que eso no es pretexto para que ahorita no se atiendan o más bien para que no se resuelvan de inmediato”, expuso.

“Para resolver las necesidades de alrededor del 60 por ciento de las escuelas, de más de 5 mil escuelas que tenemos en la educación básica, se requieren grandes inversiones y recordemos que el recurso público que anualmente recibe el Estado pues no solamente es para educación, también tenemos otras necesidades de otros asuntos de salud, de bienestar en general, de vivienda, se está haciendo esfuerzos de enviar recursos extraordinarios de inversión estatal directa para poder rehabilitar lo más rápido posible las escuelas en ese sentido”.