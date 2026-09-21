$!Sinaloa debe pasar del miedo a la acción para construir paz: panelistas

Con un llamado a dejar de mirar la violencia únicamente desde el miedo y comenzar a construir alternativas desde la educación, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector empresarial, se realizó este lunes el panel “Sinaloa en Paz: del miedo a la acción”, en el Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa. El encuentro, realizado en el marco del Día Internacional de la Paz, reunió al director general y socio de Grupo Editorial Noroeste, Adrián López Ortiz; al investigador de la Cátedra UNESCO de Ética y Cultura de Paz del Tecnológico de Monterrey, Fernando Montiel Tiscareño; y a Doris Gutiérrez Félix, gerente de Filantropía Familiar de Fundación Coppel y representante del sector empresarial sinaloense. Durante la apertura, Rodrigo Ponce Díaz, director de PrepaTec en Región Norte y PrepaTec Sonora Norte, destacó la importancia de hablar de futuro desde la esperanza y señaló que la construcción de paz debe formar parte de los procesos educativos y de la convivencia. A nombre de PrepaTec Sinaloa, Sheyla Oroz Moreno, directora de la institución, afirmó que ser sinaloense debe continuar siendo motivo de orgullo y llamó a cambiar la narrativa construida alrededor del estado.

“Durante años a Sinaloa la han montado desde afuera a través del estigma y la violencia. Esa mirada es injusta e incompleta”, expresó. Oroz Moreno sostuvo que la iniciativa busca convertir la educación para la paz en acciones concretas y anunció que el Campus Sinaloa será el primero del Tecnológico de Monterrey en desarrollar un proyecto integral de capacitación para su personal basado en el modelo de “Educación para la Paz en cinco pasos”. Explicó que este modelo contempla la cultura de la transparencia, legalidad, transformación de conflictos, solidaridad y diálogo, y cultura de paz. También adelantó que los resultados y evidencias del proyecto serán documentados para formar parte de los trabajos que la Cátedra UNESCO del Tecnológico de Monterrey presentará ante ese organismo en noviembre. Verdad y periodismo frente a la desinformación Durante el primer bloque del panel, Adrián López Ortiz planteó que uno de los principales retos para Sinaloa es recuperar la capacidad de hablar sobre la realidad con verdad y constancia. “La verdad nunca es un punto de polarización, es la mentira, la verdad a medias y la desinformación”, sostuvo. El director de Noroeste señaló que la conversación pública se ha transformado con las redes sociales y plataformas digitales, donde las personas pueden permanecer dentro de burbujas informativas que refuerzan sus propias ideas.

Ante ello, destacó el papel del periodismo no solamente para informar, sino también para comprender, explicar y nombrar correctamente la realidad. Advirtió además que en Sinaloa existe una disputa entre la realidad de la violencia y las narrativas que circulan en redes sociales y grupos de mensajería. “Tenemos que sostener la voluntad de verdad y de llamar las cosas por el nombre todo el tiempo que sean desagradables, sino de hacerlo con mucha más constancia”, afirmó. López Ortiz también llamó a recuperar el ejercicio democrático y el diálogo entre medios, sociedad civil, instituciones y actores políticos. Consideró que la polarización ha reducido la discusión pública a dos posiciones extremas y dificulta reconocer los matices de los problemas. “Antes de paralizarnos por el miedo hay que hacer eso otra vez: somos una democracia y seguir haciendo lo que sabemos hacer”, expresó. Sobre la identidad sinaloense, reconoció que el estigma relacionado con la violencia y el narcotráfico tiene raíces históricas y no puede modificarse únicamente mediante discursos positivos. Afirmó que es necesario resignificar la identidad del estado, pero también atender problemas estructurales como la impunidad, la seguridad y la procuración de justicia.

La paz no puede construirse ocultando la realidad Fernando Montiel Tiscareño explicó que el primer paso para construir una cultura de paz es la transparencia, porque no es posible avanzar hacia la legalidad si antes no se comprende la realidad y las razones detrás de las normas. El investigador detalló los cinco componentes de su modelo: transparencia, legalidad, transformación de conflictos, solidaridad y diálogo, y cultura de paz. Explicó que la transformación de conflictos implica desarrollar herramientas para atender el sufrimiento que no necesariamente puede resolverse mediante las instituciones formales. También señaló que las instituciones necesitan estar acompañadas por una cultura social que las proteja y fortalezca. “La cultura es la última línea de defensa que tienes para mantener una noción de sociedad común”, planteó. Montiel Tiscareño cuestionó además las representaciones simplificadas de la violencia, en las que existen únicamente “buenos” y “malos”, pues consideró que la realidad social es más compleja. Advirtió que los medios y las plataformas digitales pueden favorecer narrativas polarizadas debido a los formatos breves y a la búsqueda de contenidos que generen mayor interacción. Respecto a Sinaloa, planteó que la entidad puede convertirse en un espacio para probar alternativas de construcción de paz que vayan más allá de las respuestas basadas exclusivamente en el uso de la fuerza.

Confianza, profesionalización y autonomía Por su parte, Doris Gutiérrez Félix identificó tres retos para lograr transformaciones sociales: confianza, profesionalización y autonomía. La representante de Fundación Coppel destacó que las instituciones, organizaciones civiles, empresas y autoridades necesitan transparentar sus intereses y propósitos para generar confianza y trabajar conjuntamente. Consideró además necesario profesionalizar la intervención social y establecer mecanismos de rendición de cuentas que permitan conocer si las acciones emprendidas realmente producen transformaciones. “La transformación social y sistémica no está escrita en ninguna página”, señaló al cuestionar la falta de evaluación de los resultados de algunas iniciativas. Gutiérrez Félix planteó que el objetivo final debe ser generar condiciones para que las personas tengan autonomía y capacidad de elegir su propio camino, en lugar de imponerles soluciones desde las instituciones. En otro de los bloques abordó la recuperación de espacios públicos y la reconstrucción de la confianza comunitaria. Explicó que algunos proyectos en colonias de Culiacán han combinado acompañamiento psicológico, reconciliación, recuperación de espacios y participación vecinal.