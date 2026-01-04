$!Sinaloa despidió 2025 con récord histórico de delitos: 39 mil casos

Sinaloa despidió 2025 con la cifra más alta de delitos desde que la Fiscalía General del Estado lleva este registro, al acumular 39 mil 008.

De acuerdo con las cifras oficiales, el total de delitos registrados en 2025 representó un incremento anual de 16.93 por ciento respecto a 2024, cuando se documentaron 33 mil 451 casos; y superó también los 32 mil 248 delitos contabilizados en 2023.

El histórico de la Fiscalía, que data desde 1993, muestra que en otros periodos también se superó la barrera de los 30 mil delitos anuales; pero sin superar las cifras de 2025.

Durante el sexenio de Mario López Valdez, por ejemplo, la cifra más elevada se registró en 2011 con 36 mil 845 delitos, seguida de 2012 con 35 mil 080; 2013 con 35 mil 015 y 2014 con 33 mil 593.

En el contexto reciente, durante la actual administración de Rubén Rocha Moya, se desató una guerra interna del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, en la que habría participado Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien, en su reciente declaración de culpabilidad por narcotráfico en Estados Unidos, admitió haber participado en el secuestro del fundador de ese cártel.

El impacto de la pugna que inició el 9 de septiembre de 2024 comenzó a reflejarse a partir de ese mes, pues los delitos mensuales pasaron de rangos de entre 700 y 800, a 972 en septiembre de 2024, mil 348 en octubre, mil 308 en noviembre y mil 026 en diciembre.