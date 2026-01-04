$!Sinaloa despidió 2025 con récord histórico de delitos: 39 mil casos

Sinaloa despidió 2025 con la cifra más alta de delitos desde que la Fiscalía General del Estado lleva este registro, al acumular 39 mil 008.
De acuerdo con las cifras oficiales, el total de delitos registrados en 2025 representó un incremento anual de 16.93 por ciento respecto a 2024, cuando se documentaron 33 mil 451 casos; y superó también los 32 mil 248 delitos contabilizados en 2023.
El histórico de la Fiscalía, que data desde 1993, muestra que en otros periodos también se superó la barrera de los 30 mil delitos anuales; pero sin superar las cifras de 2025.
Durante el sexenio de Mario López Valdez, por ejemplo, la cifra más elevada se registró en 2011 con 36 mil 845 delitos, seguida de 2012 con 35 mil 080; 2013 con 35 mil 015 y 2014 con 33 mil 593.
En el contexto reciente, durante la actual administración de Rubén Rocha Moya, se desató una guerra interna del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, en la que habría participado Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien, en su reciente declaración de culpabilidad por narcotráfico en Estados Unidos, admitió haber participado en el secuestro del fundador de ese cártel.
El impacto de la pugna que inició el 9 de septiembre de 2024 comenzó a reflejarse a partir de ese mes, pues los delitos mensuales pasaron de rangos de entre 700 y 800, a 972 en septiembre de 2024, mil 348 en octubre, mil 308 en noviembre y mil 026 en diciembre.
Durante 2025, esta tendencia se mantuvo con registros mensuales que oscilaron entre mil y mil 300 delitos, siendo mayo el mes con mayor incidencia al sumar mil 374 casos, mientras que noviembre cerró con 984 y diciembre con 999.
Por municipios, Culiacán concentró la mayor incidencia delictiva al cerrar 2025 con 15 mil 338 delitos, seguido de Mazatlán con 8 mil 445; Ahome con 6 mil 444; Guasave con 2 mil 764 y Navolato con mil 425.
En cuanto a los delitos de alta incidencia, Sinaloa registró en 2025 un total de 14 mil 099, frente a los 10 mil 852 de 2024 y los 10 mil 783 de 2023.
Dentro de este rubro, las lesiones dolosas sumaron 3 mil 903 casos, superando los registros de 2024 (3 mil 616), 2023 (3 mil 713) y 2022 (3 mil 624).
El robo de vehículos fue uno de los delitos con mayor crecimiento, al cerrar 2025 con 6 mil 810 casos, lo que representó un incremento anual de 69.95 por ciento respecto a 2024, cuando se reportaron 4 mil 019 robos. En 2023 se registraron 3 mil 759 y en 2022, 3 mil 260.
En el robo a local comercial, la Fiscalía reportó 2 mil 249 delitos en 2025, un aumento cercano al 10 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 2 mil 050 casos.
Respecto a los delitos de alto impacto, Sinaloa cerró 2025 con 2 mil 739 casos, lo que representó un incremento anual de 35.38 por ciento frente a los 2 mil 028 registrados en 2024.
Culiacán encabezó este rubro con mil 300 delitos, seguido de Mazatlán con 307, Navolato con 225, Ahome con 185 y Guasave con 114.
En el desglose, el feminicidio duplicó sus cifras al cerrar 2025 con 72 casos, lo que significó un incremento del 150 por ciento en comparación con 2024, cuando se registraron 31.
En cuanto al homicidio doloso, la Fiscalía documentó mil 654 víctimas en 2025, un aumento anual de 67.16 por ciento respecto a 2024, que cerró con 943.
Finalmente, el delito de secuestro cerró 2025 con 14 casos, por encima de los 10 registrados en 2024, aunque por debajo de los 17 contabilizados en 2023.