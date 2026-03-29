Sinaloa destina $38.7 millones a identificación de cuerpos; recursos provienen principalmente del FASP: Elementa

Un análisis sobre la inversión destinada a la identificación de cuerpos en México, en el que detalla la distribución de recursos entre el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública y las Comisiones Locales de Búsqueda, fue presentado por la organización de derechos humanos Elementa DDHH.

En este contexto, Sinaloa registra una asignación específica de 38.7 millones de pesos para este rubro.

De acuerdo con los datos difundidos, el esquema de financiamiento se compone de dos fuentes principales: por un lado, los recursos federales canalizados a través del FASP, y por otro, las inversiones realizadas por cada entidad mediante sus comisiones locales.

Para Sinaloa, el reporte indica un total de 28.1 millones de pesos provenientes del FASP federal, que se complementan con los 10.6 millones destinados a identificación de cuerpos desde el ámbito local.

Las cifras permiten ubicar a la entidad en un punto intermedio respecto a otros estados.

En el desglose presentado por Elementa, Guanajuato encabeza los montos de inversión con 90.4 millones de pesos del FASP y 6.6 millones en identificación de cuerpos. En tanto, Baja California Sur reporta 59.1 millones de origen federal y 6.6 millones en este rubro.

Otros casos muestran una mayor participación de las comisiones locales en la inversión para identificación. Por ejemplo, Durango registra 32.6 millones de pesos del FASP y 21.7 millones destinados a identificación de cuerpos, mientras que Tamaulipas contabiliza 33.2 millones federales y 19 millones en inversión local.

Asimismo, el análisis incluye entidades como Nayarit con 22.1 millones de pesos del FASP y 13 millones en identificación; Colima con 13.3 millones federales y 17 millones desde su comisión local; y Michoacán con 17.2 millones del FASP y 17.9 millones en el mismo rubro.

En otros estados, los montos son considerablemente menores o inexistentes. La Comisión Local de Búsqueda de la Ciudad de México reportó 13 mil 781.20 pesos en 2024, mientras que Nuevo León y Quintana Roo no registraron inversión en identificación de cuerpos.

El análisis de Elementa presenta estos datos en pesos de 2026 y permite observar cómo se distribuyen los recursos entre financiamiento federal y estatal en cada entidad.

En el caso de Sinaloa, las cifras muestran una asignación total que combina recursos del FASP con inversión desde su comisión local, destacando los 10.6 millones específicamente dirigidos a la identificación de cuerpos dentro del estado.

Desde hace años, Sinaloa enfrenta una crisis de identificación de cuerpos, por ello se han emprendido estrategias como una firma de convenio con el Instituto Nacional Electoral para ubicar las identidades de personas fallecidas con sus huellas digitales.

También se construyen centros de identificación humana en el estado, en el caso de Culiacán el centro ya se encuentra en operaciones.

Sin embargo, según el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, tan solo en Mazatlán hay más de 500 cuerpos sin identificar en el Servicio Médico Forense a inicios de 2026.