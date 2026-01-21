$!Sinaloa destina más de 5 mil 123 millones de pesos a infraestructura de la entidad en el 2025

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio, informó que durante el año 2025 el Gobierno de Sinaloa destinó 5 mil 123 millones de pesos para la ejecución de 623 obras de infraestructura en los 20 municipios de la entidad. Ante los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura, el funcionario destacó que estas acciones forman parte del Plan Sinaloa, una estrategia impulsada por el gobernador para la reactivación económica y social, priorizando el bienestar en todas las regiones del estado. “Fue posible la realización de obras sociales en los 20 municipios, priorizando obras de alto impacto orientadas a mejorar la calidad de vida de los sinaloenses y consolidando la infraestructura urbana y rural, para garantizar el acceso a servicios básicos para amplios grupos de la población, estas obras comprenden caminos y carreteras, vialidades, agua potable, drenajes, infraestructura urbana, deportiva, presas y distritos de riego”, dijo Montero Zamudio.

En la comparecencia estuvieron presentes el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, diputada María Teresa Guerra Ochoa y el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Obras Públicas, diputado Carlos de Jesús Escobar Sánchez. Uno de los rubros con mayor inversión fue la pavimentación y rehabilitación de vialidades, con un ejercicio superior a los mil 488 millones de pesos y Montero Zamudio detalló que se mejoraron más de 39 kilómetros en vialidades de alto impacto y colonias populares, citando ejemplos como la pavimentación de 7 calles en los ejidos Benito Juárez, Primero de Mayo, 20 de noviembre en Los Mochis, Ahome, así como el boulevard que comunica el Malecón de Sinaloa de Leyva con El Opochi. “La construcción del Malecón Margen Izquierda del Río en Culiacán, con una longitud de 5.3 kilómetros, que vendrá a crear una nueva movilidad vial en el sector del boulevard Pedro Infante y la construcción del boulevard Enlace Agricultores a Libramiento Benito Juárez en Culiacán. También se rehabilitaron importantes vías, como el reencarpetado del boulevard Enrique Félix Castro en Culiacán, con una longitud de mil 200 metros, el boulevard Roque Spinosso en Navolato, con mil 160 metros y el acceso principal a Eldorado, reencarpetando mil 800 metros”, mencionó. En materia de carreteras y caminos, se invirtieron mil 27 millones de pesos en 136 obras de construcción y conservación, además de la incorporación de 24 nuevos tramos carreteros de 50.6 kilómetros con un costo de 720 millones de pesos, y proyectos específicos como el puente Las Glorias-Boca del Río en Guasave y el camino artesanal hacia Cuitaboca, en Sinaloa municipio, donde se empleó mano de obra indígena. El secretario también desglosó la inversión en servicios esenciales y al sector agrícola como en el agua potable y drenaje se le destinaron 485 millones de pesos para 57 obras de agua y 381 millones para 98 obras de red sanitaria.