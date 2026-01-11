Sinaloa dispone de 34.6% de almacenamiento en presas para el periodo previo al inicio de lluvias 2026

El sistema de presas de Sinaloa registra un almacenamiento de 34.6 por ciento al inicio de 2026, nivel con el que la entidad transita el periodo comprendido entre enero y el inicio de la temporada de lluvias, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua. Este porcentaje representa la disponibilidad de agua con la que el estado enfrenta los meses tradicionalmente secos del año, caracterizados por la ausencia de precipitaciones significativas.

De acuerdo con la climatología oficial, el periodo de lluvias en Sinaloa se concentra entre los meses de junio y octubre, con una mayor intensidad durante julio, agosto y septiembre. Antes de ese lapso, de enero a mayo, el estado atraviesa la etapa seca, durante la cual la recarga natural de presas es mínima y el suministro de agua depende principalmente del volumen almacenado al cierre del ciclo de lluvias del año anterior.

Los niveles reportados en enero funcionan como un indicador de referencia para la planeación del uso del agua durante el periodo seco, ya que en estos meses se mantiene la extracción para riego agrícola, consumo humano y actividades industriales, sin aportaciones relevantes por lluvia.

En entidades con una alta dependencia del recurso hídrico para la producción agrícola, como Sinaloa, este indicador es clave para la gestión del agua durante el primer semestre del año.

La serie histórica de Conagua muestra variaciones importantes en los niveles de almacenamiento de presas en el mes de enero durante los últimos años. En enero de 2019, el sistema de presas del estado se encontraba al 65 por ciento de su capacidad total, mientras que en enero de 2020 alcanzó 70 por ciento, el nivel más alto del periodo considerado. Para enero de 2021, el almacenamiento descendió a 34 por ciento.

En enero de 2022, las presas registraron un nivel de 42.2 por ciento, mientras que en enero de 2023 se reportó un incremento hasta 59 por ciento.

Posteriormente, en enero de 2024, el almacenamiento se ubicó en 28.6 por ciento, y en enero de 2025 descendió a 16.9 por ciento, el registro más bajo del periodo analizado.

Para enero de 2026, el nivel de 34.6 por ciento representa un aumento en comparación con el año inmediato anterior. No obstante, se mantiene por debajo de los porcentajes observados al inicio de la década, lo que coloca a este nivel como la base con la que el estado deberá administrar el recurso hídrico durante los meses previos al inicio del temporal de lluvias.

La Comisión Nacional del Agua mantiene el monitoreo permanente del almacenamiento de las presas como parte de los insumos técnicos utilizados para la planeación hídrica anual.

Este seguimiento permite contar con información actualizada sobre la disponibilidad del recurso durante el periodo seco y previo a las lluvias, particularmente en regiones donde la variabilidad climática influye de manera directa en el desarrollo de las actividades productivas y en el abasto a la población.