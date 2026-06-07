Sinaloa, dónde la fiesta del Mundial no será para todos

El anuncio a puerta cerrada del Gobierno del Estado del operativo “Sinaloa, la Fiesta del Mundial”, como parte de las actividades rumbo a la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026, que arranca la próxima semana, reveló un hecho lógico: la fiesta del Mundial no será para todos en Sinaloa. Y curiosamente los principales ciudades y centros turísticos de municipios que han sido más golpeados por la guerra de facciones del Cártel de Sinaloa, son las que el gobierno estatal dejó fuera. El plan operativo, coordinado por autoridades estatales, federales y municipales, contempla eventos turísticos, culturales y deportivos únicamente en Mazatlán, Mocorito, El Fuerte y Culiacán, dejando fuera destinos como Concordia, Rosario y Cosalá, los primeros municipios cuyas cabeceras fueron nombradas Pueblo Mágico y que por décadas fueron los principales centros de recepción de visitantes locales. Pero esos mismos es donde en los últimos dos años se han recrudecido enfrentamientos armados, desplazamientos y hechos violentos relacionados con la disputa entre grupos del crimen organizado.

Concordia fue uno de los primeros Pueblos Mágicos en Sinaloa, hoy ya no tiene el apoyo de antes.

La reunión para afinar el operativo se realizó el pasado 2 de junio en el Complejo Estatal de Seguridad Pública y fue encabezada por el subsecretario de Seguridad y Prevención Social, Humberto Zerón Martínez, en representación del secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinuhé Téllez López. De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, el objetivo del programa es posicionar a Sinaloa como sede atractiva durante el Mundial mediante transmisiones masivas de partidos, conciertos, actividades recreativas y eventos culturales en espacios públicos. Sin embargo, dentro de la estrategia tampoco figuran municipios costeros que representan los principales receptores de turismo de playa en el centro del estado, como Elota, con las playas de Celestino Gasca y Ceuta, o Navolato con Altata y Nuevo Altata, que históricamente habían sido promovidos como destinos turísticos del estado, pero que actualmente enfrentan afectaciones derivadas de la violencia.

Playa Ceuta en el municipio de Elota tampoco tendrá actividad promovida por el gobierno estatal durante el Mundial.

Concordia, ha registrado en los últimos meses hechos armados, y desplazamientos de familias. En Cosalá también se han reportado episodios de inseguridad vinculados a la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, situación que ha impactado la movilidad y la actividad económica local. Rosario no ha dejado de ser un constante campo de batalla entre grupos contrarios y a veces contras las autoridades, siendo la principal alerta de todo el estado, por sus estadísticas de delitos de alto impacto. Pese a ello, la agenda oficial contempla únicamente actividades en municipios considerados de mayor control operativo y capacidad logística. Entre los eventos anunciados se encuentra la transmisión del partido entre México y Sudáfrica el próximo 11 de junio en Mocorito, acompañada de actividades culturales y un concierto.

Bahía de Altata, Navolato, tampoco tendrá actividad durante el Mundial.

En Mazatlán, el 13 de junio, se proyectará un partido de futbol con una asistencia estimada de 10 mil personas, además de exhibiciones de ulama, espectáculos de drones y actividades recreativas. Para El Fuerte se programó el 18 de junio la transmisión de partidos de la Selección Mexicana junto con actividades culturales y deportivas. En Culiacán, el Parque Acuático Tres Ríos será sede de actividades el 14 de junio, con pantallas gigantes, torneos infantiles, corredor gastronómico y conciertos. A la reunión acudieron representantes de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil y autoridades municipales de Turismo y Seguridad Pública. La exclusión de municipios serranos ocurre en un contexto donde sectores empresariales y sociales han advertido que la violencia prolongada ha deteriorado la imagen turística de varias regiones del estado, particularmente aquellas ubicadas en zonas de disputa criminal.

Rosario es otro municipio que no fue tomado en cuenta para las actividades turísticas por el Mundial.