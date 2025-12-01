$!Sinaloa duplica casos de feminicidios de todo 2024 al cierre de noviembre

Al cierre de noviembre, Sinaloa alcanzó 64 feminicidios en 2025, el doble de los registrados durante todo 2024.

De acuerdo a las cifras reportadas por la Fiscalía General del Estado, el mes de noviembre sumó 14 feminicidios, uno de los picos más altos del año, superado únicamente por septiembre, cuando se reportaron 15 casos.

Estos dos meses concentran los mayores incrementos en un año que ya duplicó el total del año anterior.

Además, según el registro, la cifra de 64 víctimas es la más elevada en los últimos siete años.

Desde 2018 y hasta 2024, los conteos anuales habían fluctuado entre 23 y 40 casos, sin alcanzar niveles similares a los de 2025.

La última vez que Sinaloa tuvo una cifra mayor fue en 2017, con 86 feminicidios.

El caso más reciente ocurrió la noche del domingo 30 de noviembre en el campo San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán.

La mujer identificada como Minerva “N”, de 28 años y originaria de Guerrero, murió tras ser asfixiada por su pareja dentro de su domicilio.