$!Sinaloa en alerta por calor: circulación anticiclónica provocará temperaturas de hasta 45 grados

Sinaloa enfrenta una jornada de calor extremo este 30 de mayo debido a la persistencia de una onda de calor combinada con una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera, provocando temperaturas de 45 grados.

Este fenómeno meteorológico es el responsable de mantener cielos que van de despejados a medio nublados y una sensación térmica sofocante en gran parte del territorio estatal.

El estado lidia con temperaturas elevadas como en el municipio de Choix que se posiciona como la zona con el pronóstico más severo, donde los termómetros podrían alcanzar valores de entre 42 y 45 grados.

En otros municipios como Guasave, Sinaloa municipio, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato y Culiacán se esperan máximas de 38 a 42 grados.

Para Ahome, Juan José Ríos, El Fuerte, Angostura, Navolato, Eldorado, Elota, Cosalá, San Ignacio y Concordia, las temperaturas oscilarán entre los 35 y 40 grados.

En Mazatlán, Rosario y Escuinapa se mantendrán como las zonas menos calientes, aunque con máximas de 32 a 36 grados.

Además del calor, las autoridades advierten sobre rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora, lo que podría originar posibles tolvaneras en distintas regiones del estado.

Por otro lado, en la zona costera se prevén condiciones de mar de fondo, generando un oleaje de entre 1 y 2 metros de altura, por lo que se recomienda precaución a los navegantes y bañistas.