‘Sinaloa en el punto de quiebre’: PAN exige resultados reales ante crisis de inseguridad

Tras la reciente visita del Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional lanzó una crítica a la estrategia actual, advirtiendo que la entidad atraviesa un punto de quiebre que no se resolverá con actos de simulación.

Wendy Barajas Cortés, presidenta del PAN en Sinaloa, señaló que no se logrará la paz mientras sigan gobernando los mismos, cuestionando directamente la efectividad de los operativos desplegados hasta el momento.

“Este es un punto de quiebre para Sinaloa, es momento de cambiar las cosas de raíz, de exigir cuentas y de construir un futuro distinto, debemos sacar a Morena del gobierno si queremos recuperar la paz, hoy más que nunca, los sinaloenses de bien tenemos que unirnos, levantar la voz y construir un Sinaloa en paz, con futuro y con oportunidades para todas y todos”, compartió Barajas Cortés.

Según la líder, la presencia de fuerzas federales en el Estado resulta insuficiente si no se atiende el problema de fondo que mantiene en vilo a la ciudadanía.

Para Barajas Cortés, lo más urgente en la agenda pública es devolverles la paz a las familias sinaloenses, una demanda que, asegura, exige resultados concretos y no solo visitas oficiales que queden en la superficie.

“Lo que más le urge hoy a Sinaloa es recuperar la paz, no podemos seguir normalizando la violencia ni acostumbrarnos al miedo, la gente quiere vivir tranquila, salir a trabajar, a estudiar, a convivir sin temor”, dijo.

La dirigente sostuvo que la realidad del Estado no admite más postergaciones, calificando la situación como un momento decisivo para el futuro de la región.

Hizo un llamado a la ciudadanía a tomar acción.

Barajas Cortés subrayó que la crisis de seguridad exige que la sociedad civil se involucre ante la falta de una respuesta institucional que garantice la tranquilidad en las calles de Sinaloa.