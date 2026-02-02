Sinaloa, en semáforo rojo por hogares sin ingresos laborales: 11.6% no recibió salario en la primera mitad de 2025

Sinaloa se ubicó en semáforo rojo dentro del Semáforo de Movilidad Social elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, al registrar que el 11.6 por ciento de los hogares no contó con ningún integrante que recibiera ingresos laborales durante el primer trimestre de 2025, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.

Este porcentaje colocó a la entidad en la posición 16 del ranking nacional y dentro del rango clasificado como de alto riesgo por el CEEY, que comprende valores de entre 12 y 37.1 por ciento.

El indicador refleja una condición de vulnerabilidad económica para miles de familias que dependen de ingresos no laborales, transferencias o apoyos informales para cubrir sus necesidades básicas.

El indicador mide la proporción de hogares donde ninguna persona reporta ingresos por trabajo, una situación que incrementa el riesgo de pobreza. Según el CEEY, alrededor de dos terceras partes del ingreso total de los hogares mexicanos proviene del trabajo, por lo que la ausencia de este ingreso limita la estabilidad económica y las posibilidades de movilidad social.

En el contexto nacional, las entidades con menor proporción de hogares sin ingresos laborales fueron Quintana Roo, con 6.5 por ciento; Baja California Sur, con 6.9 por ciento; y Yucatán, con 7.2 por ciento, estados que se ubicaron en semáforo verde, considerado de bajo riesgo.

En contraste, los niveles más altos se registraron en Guerrero, con 25.5 por ciento; Oaxaca, con 25.1 por ciento; y Morelos, con 22.4 por ciento, entidades clasificadas en los rangos más críticos del semáforo.

Aunque Sinaloa no se encuentra entre los estados con mayor proporción de hogares sin ingresos laborales, sí supera a varias entidades del norte del país y se mantiene lejos de los niveles considerados de bajo riesgo.

El CEEY señaló que estos resultados deben interpretarse como una señal de alerta para el diseño de políticas públicas orientadas a fortalecer el empleo formal, la productividad laboral y los mecanismos de protección social, particularmente en estados como Sinaloa, donde la dependencia de actividades estacionales, informales o de bajos ingresos puede profundizar las brechas de desigualdad si no se atiende de manera estructural.