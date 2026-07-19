$!Sinaloa encabeza crisis de bienestar animal y situación de calle: Fundación Laika

Culiacán y el estado de Sinaloa enfrentan una situación crítica en cuanto al bienestar animal, posicionándose en los primeros lugares a nivel nacional en reportes de maltrato, abandono y proliferación de animales en situación de calle.
Rebeca Alejandra Uriarte Ordóñez, presidenta de Fundación Laika Protectora de Animales, compartió que, a pesar de la magnitud del problema, no existen registros oficiales o censos que permitan dimensionar con exactitud la cantidad de perros y gatos desprotegidos, aunque se estima que la cifra alcanza niveles millonarios en toda la entidad.
“Culiacán y el estado de Sinaloa siguen encabezando las cifras, no solo maltrato animal, sino abandono y, obviamente, pues animales en condiciones de calle”, señaló Uriarte Ordóñez
Informó que en los hogares prevalece la tenencia irresponsable caracterizada por mascotas amarradas permanentemente o expuestas a las inclemencias del clima sin refugio adecuado.
En la vía pública, la situación es aún más alarmante debido al aumento de manadas que crecen sin control reproductivo, lo que deriva en atropellamientos frecuentes y actos de violencia directa por parte de ciudadanos.
“No existe un censo ni siquiera de los animales que viven dentro de una familia, mucho menos de los que están en condiciones de calle, pero son millones, gatos y perros en condiciones de calle en manadas, en diferentes puntos de la ciudad”, expresó.
Recientemente, se han detectado focos de alerta en colonias como Lomas de San Isidro, donde se han reportado nueve gatos envenenados, de los cuales se desconoce al responsable.
A esto se suma el grave problema de salud pública que representan los tumores venéreos transmisibles, una enfermedad cancerígena que se propaga rápidamente entre animales no esterilizados y cuyo tratamiento resulta sumamente costoso para los rescatistas.
Uno de los mayores obstáculos para erradicar estas prácticas es la impunidad ya que en Sinaloa no se han aplicado sanciones efectivas contra los maltratadores, ya sea en el ámbito administrativo con multas económicas, o en el rubro penal para casos de crueldad extrema.
Aunque existen múltiples carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General del Estado, ninguna ha derivado en una sentencia o castigo privativo de la libertad, lo que genera desconfianza y desincentiva la denuncia ciudadana ante las autoridades.
Ante este escenario, organizaciones como Fundación Laika, con quince años de trayectoria, han asumido la responsabilidad de atender las emergencias más graves, como animales mutilados, golpeados o con enfermedades terminales.
Su labor se extiende a la realización de campañas de esterilización masiva y gratuita, así como al fomento de una cultura de respeto a través de centros de adopción y programas de servicio social con diversas universidades.
A diferencia de los albergues tradicionales, estos esfuerzos ciudadanos operan mediante hogares de tránsito y espacios especializados para animales de la tercera edad o con discapacidades.
La activista enfatizó que la solución no recae únicamente en las asociaciones, sino que requiere de un compromiso conjunto entre la sociedad y el gobierno para detener el ciclo de violencia y sobrepoblación que afecta a los animales en el estado.