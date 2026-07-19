$!Sinaloa encabeza crisis de bienestar animal y situación de calle: Fundación Laika

Culiacán y el estado de Sinaloa enfrentan una situación crítica en cuanto al bienestar animal, posicionándose en los primeros lugares a nivel nacional en reportes de maltrato, abandono y proliferación de animales en situación de calle.

Rebeca Alejandra Uriarte Ordóñez, presidenta de Fundación Laika Protectora de Animales, compartió que, a pesar de la magnitud del problema, no existen registros oficiales o censos que permitan dimensionar con exactitud la cantidad de perros y gatos desprotegidos, aunque se estima que la cifra alcanza niveles millonarios en toda la entidad.

“Culiacán y el estado de Sinaloa siguen encabezando las cifras, no solo maltrato animal, sino abandono y, obviamente, pues animales en condiciones de calle”, señaló Uriarte Ordóñez

Informó que en los hogares prevalece la tenencia irresponsable caracterizada por mascotas amarradas permanentemente o expuestas a las inclemencias del clima sin refugio adecuado.

En la vía pública, la situación es aún más alarmante debido al aumento de manadas que crecen sin control reproductivo, lo que deriva en atropellamientos frecuentes y actos de violencia directa por parte de ciudadanos.

“No existe un censo ni siquiera de los animales que viven dentro de una familia, mucho menos de los que están en condiciones de calle, pero son millones, gatos y perros en condiciones de calle en manadas, en diferentes puntos de la ciudad”, expresó.