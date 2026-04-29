Sinaloa encabeza feminicidios en México al cierre del primer trimestre de 2026; Culiacán aparece como el municipio con más casos del País

Sinaloa se ubicó en la primera posición nacional en víctimas de feminicidio durante el primer trimestre de 2026, al registrar 15 casos entre enero y marzo, de acuerdo con las cifras presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Con ello, la entidad concentró 10.1 por ciento del total nacional, que ascendió a 148 víctimas en todo el País durante ese periodo.

El reporte coloca a Sinaloa por encima de entidades como Chiapas, con 13 casos; Chihuahua, con 11; Estado de México, también con 11; Sonora, con 10; y Veracruz, con 9. En conjunto, seis estados concentran casi la mitad de los feminicidios registrados en México durante los primeros tres meses del año.

Además del número absoluto de casos, Sinaloa también aparece en la primera posición cuando se mide la incidencia por población femenina. La entidad reportó una tasa de 0.93 víctimas por cada 100 mil mujeres, muy por encima de la media nacional, que fue de 0.22. Esto significa que, proporcionalmente, el impacto estadístico del delito en la entidad supera ampliamente el promedio del País.

En el caso de Sinaloa, autoridades estatales han sostenido de manera reiterada que todo asesinato violento de una mujer inicia su investigación bajo el protocolo de feminicidio, con el objetivo de no descartar de entrada ninguna línea relacionada con razones de género.

Bajo ese criterio, varios expedientes permanecen momentáneamente clasificados dentro de esta tipificación mientras avanzan las indagatorias ministeriales, la integración de pruebas periciales y la determinación jurídica definitiva. Por lo anterior parte de los casos reportados en la estadística corresponden a investigaciones en proceso que posteriormente pueden ser reclasificadas conforme se acrediten o no los elementos legales exigidos por el tipo penal.

Este modelo de investigación es aplicado en algunos estados del país, pero puede influir en la estadística de feminicidio y asesinato de mujer.

El informe también ubica a Culiacán como el municipio con más feminicidios del país durante el periodo enero-marzo de 2026.

La capital sinaloense registró 12 casos, equivalentes al 8.3 por ciento del total nacional, posicionándose por encima de cualquier otro municipio de México. En segundo lugar aparece Reynosa, Tamaulipas, con 4 casos, misma cifra que Venustiano Carranza, Ciudad de México.

Detrás se ubicaron Hermosillo, Sonora; Juárez, Chihuahua; y Tapachula, Chiapas, con 3 casos cada uno.

Como tema paralelo, el mismo reporte permite observar la situación general de violencia letal contra mujeres más allá del delito de feminicidio.

En víctimas mujeres de homicidio doloso, Sinaloa registró 5 casos durante el primer trimestre del año, lo que ubicó al estado en la parte baja de la tabla nacional, lejos de entidades como Guanajuato (46), Michoacán (31), Guerrero (30) y Jalisco (23).

Con esos números, Sinaloa comparte una posición intermedia-baja en comparación con el resto del país y representa 1.4 por ciento del total nacional, que fue de 370 víctimas mujeres de homicidio doloso.



Violencia familiar: Sinaloa por encima de la media nacional

Otro indicador relevante vinculado a la violencia contra las mujeres es el de violencia familiar, delito que aunque incluye víctimas de ambos sexos, afecta mayoritariamente a mujeres en el contexto nacional.

En este rubro, Sinaloa reportó una tasa de 54.77 casos por cada 100 mil habitantes, colocándose por encima del promedio nacional de 46.14.

La entidad se ubicó en la zona media-alta del ranking nacional, por debajo de estados como Colima, Coahuila, Baja California y Baja California Sur, pero arriba de entidades como Jalisco, Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas.



Homicidio de mujeres y feminicidios en abril

A días de que cierre el mes de abril, en Sinaloa se han concentrado en el mes 10 casos con 13 víctimas.

En las cifras de abril se incluye el asesinato de una mujer adulta mayor en su vivienda en Navolato, el caso del cuerpo de una mujer encontrado después de una búsqueda de casi un mes por su desaparición, y la masacre en el centro de Culiacán en la que fueron asesinadas 4 mujeres.

Cabe destacar que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa actualiza cada mes su informe sobre feminicidio, por lo que todavía no es posible determinar cuántos de estos 13 asesinatos de mujeres serán clasificados como homicidios de mujer o feminicidio.