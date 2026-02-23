Sinaloa encabeza programa de tecnificación agrícola con inversión de $13 mil millones

Con el objetivo de elevar la productividad y optimizar el uso del recurso hídrico en la entidad, el Gobernador Rubén Rocha Moya destacó la puesta en marcha del programa de tecnificación hidroagrícola, el cual representa una inversión multianual de 13 mil millones de pesos por parte del Gobierno federal.

Durante su conferencia Semanera, detalló que estas acciones, impulsadas por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ya se implementan en los Distritos de Riego 010 de Culiacán y 075 de Ahome.

Una de las piezas clave de este proyecto es el revestimiento del Canal Cañedo, infraestructura que atraviesa los municipios de Culiacán y Navolato.

“Está quedando muy bonito, está siendo revestido, y pasa por buena parte de la ciudad, por la colonia Villas del Río. Un día fui a Navolato y luego luego la gente me dijo: ‘qué bonito lo que nos están haciendo, que se están revistiendo los canales’; eso es la tecnificación, la obra que anunció la presidenta para Sinaloa, que es la tecnificación de dos Distritos de Riego, uno es el Distrito 10 que es este, y otro es el 75, que está en Ahome, para el río Fuerte”, dijo Rocha Moya.

Rocha Moya explicó que al revestir los cauces con concreto hidráulico se busca eliminar las filtraciones y asegurar que el agua llegue de manera eficiente a los valles agrícolas.

El plan no se limita a los grandes canales, sino que contempla llevar la tecnología directamente a las tierras de cultivo, ya que el Gobernador explicó que se integrarán sistemas de riego por goteo, aspersión y riego rodado tecnificado.

En este sentido, se recordó que Sinaloa mantiene el liderazgo nacional en agricultura protegida, específicamente en sistemas bajo malla sombra e invernaderos, con una fuerte presencia en los valles de Culiacán, Elota, Angostura, Guasave y Ahome.

“Esa tecnificación, que le agradecemos mucho a la presidenta porque es una inversión de 13 mil millones de pesos, que se va a hacer durante los seis años de la Presidenta Claudia Sheinbaum, eso nos va a permitir no sólo ahorrar agua, sino elevar los niveles de productividad, se habla de productividad cuando se habla de rendimiento de nuestras variedades de siembra”, añadió.

La Subsecretaría de Agricultura, encabezada por Ramón Gallegos, subrayó la eficiencia del campo sinaloense.

Se informó que, en condiciones óptimas de agua, Sinaloa alcanza un promedio de 12 toneladas de maíz por hectárea, una cifra que coloca al estado al nivel de Illinois, la región más productiva de Estados Unidos.

Con esta inversión masiva, las autoridades estatales esperan que Sinaloa no solo mantenga su liderazgo nacional, sino que garantice la viabilidad de su agricultura ante los retos hídricos actuales.