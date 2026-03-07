$!Sinaloa enfrenta crisis de violencia, desapariciones y cierre de comercios: especialista

CULIACÁN._ Sinaloa atraviesa una crisis marcada por una cifra negra en desapariciones, el colapso de la economía local y una estrategia gubernamental que, tras 18 meses de violencia, superan bajas de guerra afectando la economía local.

Durante el Conversatorio Ciudadano, el especialista en seguridad pública, Abel Jacobo Miller, destacó que, si bien las cifras oficiales hablan de 3 mil personas desaparecidas desde septiembre de 2024 a la fecha, los colectivos de búsqueda estiman que el número real es casi el triple, alcanzando las 9 mil personas.

Esta disparidad subraya una realidad en la que miles de personas en Sinaloa no son solo estadísticas, sino miembros de familias fracturadas.

“Nosotros en 18 meses llevamos 2 mil 885 homicidios y se supone que no somos un país en guerra”, dijo Jacobo Miller.

El especialista compartió que entre septiembre de 2024 y febrero de 2026, se han registrado 2 mil 885 homicidios en Sinaloa y para poner esto en perspectiva, el ponente comparó esta cifra con la guerra de Estados Unidos en Afganistán, donde en 21 años fallecieron 2 mil 459 soldados estadounidenses, cifra que Sinaloa superó apenas 18 meses de conflicto interno.