Sinaloa enfrenta la violencia con uno de los presupuestos más bajos para seguridad

Sinaloa se encuentra entre los estados que destinan menos recursos a seguridad, pese a la situación de violencia que enfrenta desde 2024, por lo que para 2027 se plantea prácticamente duplicar el presupuesto actual y llevarlo a 10 mil millones de pesos.

Actualmente, el estado contempla alrededor de 5 mil millones de pesos para seguridad y justicia, monto que, de acuerdo con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, resulta insuficiente frente a las necesidades que enfrentan las corporaciones y las instituciones encargadas de investigar los delitos.

El Coordinador general del CESP, Miguel Calderón Quevedo, señaló que al comparar a Sinaloa con entidades con características similares, el estado se encuentra por debajo en la asignación de recursos. Como referencia, mencionó que para Sonora se contemplan más de 9 mil 400 millones de pesos, mientras que Chihuahua supera los 13 mil 300 millones.

Explicó que Sinaloa requiere una mayor asignación presupuestal debido a los niveles de violencia y delitos de alto impacto que se mantienen en la entidad, por lo que el planteamiento es aumentar los recursos destinados a seguridad y justicia.

“¿De qué tamaño es el problema de Sinaloa? Aportamos el 20 por ciento del problema a nivel nacional, aquí se lleva a cabo el decomiso del 20 por ciento de las armas delincuenciales, aquí se lleva a cabo el 20 por ciento del aseguramiento de los laboratorios clandestinos, pero somos solamente el 2.5 por ciento de la población nacional. Al ser el cruce de todas estas variables podemos entender que merecemos ahora si un presupuesto histórico para seguridad y justicia” expresó.

Calderón Quevedo señaló que contar con 10 mil millones de pesos para 2027 permitiría fortalecer a la Fiscalía General del Estado, principalmente las áreas de investigación, además de incrementar las capacidades de las corporaciones de seguridad.

También señaló que actualmente el número de elementos estatales no es suficiente para atender las condiciones que enfrenta la entidad, por lo que consideró necesario fortalecer las instituciones y contar con mayores recursos para su operación.

“¿Cuántos policías tenemos? Solo tenemos poco más de mil policías estatales cuando ocupamos 5 mil policías. De ese tamaño es el rezago, de ese tamaño es el problema y de ese tamaño es la petición que estamos haciendo al poder ejecutivo, a la Gobernadora” señaló.

El coordinador del CESP informó que recientemente sostuvo una reunión con la Gobernadora Graciela Domínguez Nava para abordar las necesidades presupuestales en materia de seguridad.

Dijo que desde el Consejo son optimistas ante la disposición que, señaló, mostró la mandataria para atender este tema.

Añadió que la próxima semana buscarán reunirse con Diputadas y Diputados de las diferentes fuerzas políticas para presentarles la propuesta y explicar los motivos por los que consideran necesario que Sinaloa reciba una mayor asignación para seguridad y justicia.