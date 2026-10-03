$!Sinaloa enfrenta tres crisis simultáneas y requiere una declaratoria de emergencia económica: Economista

Sinaloa atraviesa una crisis económica, de seguridad y política que se ha agravado de manera simultánea y requiere reconocer la situación como una emergencia económica, planteó Guillermo Aarón Sánchez, presidente del Colegio de Economistas de Sinaloa durante el Gran Encuentro Ciudadano. Durante su participación este sábado en el encuentro organizado por la Gran Alianza Ciudadana por Sinaloa, presentó el diagnóstico “Juntos reconstruyamos Sinaloa”, en el que sostuvo que la entidad enfrenta un deterioro estructural que se refleja en el empleo, el cierre de empresas, la inversión y la salida de población. “Vengo aquí a decir que Sinaloa está en una situación generalizada de emergencia”, expresó ante representantes de organizaciones ciudadanas, empresariales, académicas, gremiales y partidos políticos. “Sinaloa atraviesa como una crisis económica más severa en su historia reciente. No se trata de una desaceleración cíclica, ni de un episodio pasajero. Este es un proceso de deterioro estructural, acumulativo que destruye el empleo, cierra empresas, que expulsa a población, que erosiona la confianza necesaria para invertir y esta situación ya no debe continuar”. Sánchez señaló que no se trata solamente de una desaceleración económica pasajera, sino de un proceso que, dijo, se viene acumulando y que se agravó a partir de septiembre de 2024 con la crisis de inseguridad.

De acuerdo con las cifras que presentó, Sinaloa habría perdido cerca de 60 mil empleos formales en los últimos dos años, además de registrar alrededor de 5 mil patrones menos y la salida de aproximadamente 84 mil habitantes de la entidad. A ello sumó el deterioro de la actividad económica y del sector primario pues durante el primer trimestre del año Sinaloa registró una caída de 4.5 por ciento en su actividad económica y que el campo tuvo una reducción cercana al 6 por ciento en un año. El economista dividió la problemática estatal en tres crisis que, afirmó, se retroalimentan: la inseguridad, la económica y la política. “La primera es la crisis de inseguridad que se expresa en los asesinatos, en las balaceras, en la extorsión, el robo, en carreteras inseguras y en elevadas primas de riesgo”, dijo. La segunda, expuso, corresponde al deterioro económico, mientras que la tercera está relacionada con la crisis política que ha atravesado el Gobierno estatal y que, a su juicio, ha afectado la toma de decisiones. “Sin seguridad, no hay economía posible, pero sin la economía ninguna seguridad puede durar”, sostuvo Sánchez, al plantear que ambas problemáticas deben atenderse de manera simultánea. LAS 12 PROPUESTAS Como parte de su diagnóstico, el presidente del Colegio de Economistas planteó 12 medidas para la reconstrucción económica y social de Sinaloa. La primera es declarar una emergencia económica, con un programa de recuperación que tenga metas públicas, reasignaciones presupuestales, coordinación entre los tres órdenes de gobierno y evaluación independiente.