Sinaloa enfrentará temperaturas de hasta 42 grados; llaman a extremar precauciones ante onda de calor

El director de Protección Civil en Sinaloa, Roy Navarrete Cuevas, informó que durante esta semana se registrará una intensa onda de calor en prácticamente todo el Estado, con temperaturas máximas que podrían alcanzar entre los 38 y 42 grados centígrados.

De acuerdo con el pronóstico, estas condiciones prevalecerán del martes 14 al sábado 18 de abril, siendo los municipios del sur los más afectados, mientras que en la zona norte los valores oscilarán entre los 35 y 40 grados centígrados.

“Durante la semana se mantendrá ondas de calor, pues casi prácticamente en todo el estado con temperaturas máximas, del martes 14 al sábado 18 de 38 a 42 grados centígrados. Principalmente en los municipios del sur, pero en cambio en el norte se podrían oscilar entre los 35 y 40 grados centígrados”, detalló.

El funcionario explicó que estas condiciones climáticas son provocadas por la corriente en chorro subtropical, lo que generará cielos parcialmente nublados, sin probabilidad de lluvias y con rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

“Esto es por la corriente en chorro subtropical que favorece el cielo pues medio nublado, sin lluvias, no hay un pronóstico de lluvia con rachas de viento, que serán aproximadamente entre 30 y 50 kilómetros por hora”, señaló.

Asimismo, adelantó que para el fin de semana, entre el sábado 18 y domingo 19, podría acercarse un nuevo frente frío al norte del País, el cual podría generar algunos efectos en Sinaloa, aunque aún se encuentra en análisis.

“Esto será entre el sábado 18 y domingo 19 que pudieran acercarse un nuevo frente frío, vamos a ver acá en el en el norte del País y que se generan efectos en Sinaloa”, indicó.

Además, Navarrete Cuevas aseguró que la Secretaría de Educación Pública ya cuenta con protocolos establecidos para proteger a estudiantes y personal educativo ante las altas temperaturas.

“Nosotros ya enviamos el pronóstico a la Secretaría de Educación Pública. Ellos ya tienen su propio protocolo de seguridad al interior”, explicó.

Entre las medidas que suelen aplicarse, destacó la suspensión de actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor calor, principalmente entre las 11:00 y las 16:00 horas.

“Dado el caso que se presenten, obviamente, año con año ellos hacen acciones como evitar a este pues sobre todo el deporte, al intemperie y también cuidando la integridad física pues de las niños y los niños, ya que las temperaturas sí son altas, sobre todo entre 11 y 4 de la tarde”, precisó.

El director de Protección Civil aclaró que la instalación de puntos de hidratación corresponde a cada institución, mientras que la dependencia a su cargo se enfoca en el monitoreo, análisis y difusión de los pronósticos.

Reiteró que Protección Civil mantiene una campaña activa en redes sociales para fomentar medidas preventivas entre la población, especialmente ante el incremento de temperaturas.

Recomendaciones ante altas temperaturas:

• Evitar exposición prolongada al sol entre 11:00 y 16:00 horas

• Mantenerse hidratado constantemente

• No realizar actividad física intensa al aire libre en horas pico

• Utilizar ropa ligera y de colores claros

• Prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las indicaciones preventivas para evitar afectaciones a la salud durante esta onda de calor.