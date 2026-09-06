Sinaloa, entre aguaceros y hasta 45 grados este domingo

Sinaloa tendrá este domingo un clima de contrastes, con lluvias puntuales intensas en el norte del estado y temperaturas de hasta 45 grados en regiones del centro y sur, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo con el organismo, en el norte de Sinaloa se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas. Estas condiciones podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones, incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves y reducción de visibilidad.

Las precipitaciones son consecuencia de la interacción del monzón mexicano, una vaguada en niveles medios de la atmósfera y la inestabilidad atmosférica que afecta al noroeste del País.

Para el centro y sur de Sinaloa, en cambio, continuará la onda de calor, con temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados. El ambiente será caluroso a muy caluroso durante la tarde en buena parte de la entidad.

El pronóstico también contempla vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Sinaloa, además de oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas del estado.

El SMN advirtió que las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas de granizo y descargas eléctricas, mientras que las rachas de viento tienen potencial para derribar árboles y anuncios publicitarios.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil y tomar precauciones, particularmente en las zonas donde se presenten lluvias intensas.