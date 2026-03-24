$!Sinaloa entre el calor intenso e indicios de lluvias en la sierra

Mientras gran parte de Sinaloa se prepara para enfrentar temperaturas que rozarán los 40 grados, el pronóstico meteorológico advierte indicios de lluvia y un cambio en las zonas altas.

Durante la tarde de este martes, se espera un incremento en la nubosidad que podría derivar en lluvias ligeras de 0.1 a 5 milímetros, específicamente en las zonas de sierra y montaña que colinda con Durango.

Este fenómeno se debe a condiciones atmosféricas que, aunque estables en la mayor parte de la llanura, permiten el desarrollo de nubes en la región serrana por la interacción con la humedad de la zona limítrofe.

El reporte matutino de este 24 de marzo coloca a El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio, Guasave, Salvador Alvarado y Mocorito como los puntos más calientes del Estado, con máximas que oscilarán entre los 36 y 40 grados.

Los municipios como Ahome, Juan José Ríos, Badiraguato y Cosalá tienen temperaturas entre 33 y 37 grados.

Para Angostura, Navolato, Eldorado, Elota, San Ignacio, Concordia y Rosario, la temperatura es entre 30 y 35 grados.

En Mazatlán y Escuinapa el termómetro se mantendrá en un rango mucho más tolerable de 28 a 32 grados.

En el Estado se esperan rachas de viento de entre 30 a 50 kilómetros por hora, lo cual podría mitigar ligeramente la sensación de calor durante el día.

Para Culiacán, los datos específicos indican un día de cielo poco nuboso con una temperatura máxima de 32 grados y una mínima que descendió hasta los 14 grados durante la madrugada.



Pronóstico Extendido Para Culiacán