$!Sinaloa, entre los cuatro estados con más casos confirmados de dengue en México durante 2026

Sinaloa se ubica entre las entidades con mayor número de casos confirmados de dengue en México durante 2026, al registrar 442 contagios hasta el mes de julio, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue de la Secretaría de Salud federal.
La entidad forma parte del grupo de cinco estados que concentran tres de cada cuatro casos confirmados en el país.
A nivel nacional, México acumula 3 mil 494 casos confirmados de dengue, de los cuales el 75 por ciento corresponde a Sonora, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Baja California Sur, según el reporte con corte al 27 de julio.
En el caso de Sinaloa, se han confirmado 442 casos, integrados por 153 de dengue no grave, 258 con signos de alarma y 31 de dengue grave. Con ello, el estado ocupa el cuarto lugar nacional por número de contagios, sólo por debajo de Sonora, con 962; Veracruz, con 561; y Tabasco, con 471. Además, registra una incidencia de 13.78 casos por cada 100 mil habitantes, la cuarta más alta del país.
El informe también muestra que Sinaloa presenta un incremento respecto al mismo periodo de 2025. Mientras el año pasado acumulaba 271 casos confirmados a la semana 29, este año suma 442, lo que representa un aumento de 171 casos, equivalente a un crecimiento cercano al 63 por ciento.
A nivel nacional, el comportamiento es distinto, pues en 2026 se han confirmado 3 mil 494 casos, cifra inferior a los 5 mil 379 registrados en la misma semana epidemiológica de 2025.
También se reportan siete defunciones confirmadas por dengue este año, frente a tres que se tenían confirmadas en el mismo periodo del año pasado.
En cuanto a la circulación del virus, el panorama epidemiológico señala que en Sinaloa únicamente se ha identificado el serotipo 3 mediante pruebas de laboratorio, al igual que ocurre en otras entidades del noroeste del país.
De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, Sonora encabeza el país tanto en número de casos como en incidencia, seguida por Baja California Sur y Tabasco, mientras que Sinaloa permanece entre las entidades con mayor carga de la enfermedad durante el presente año.