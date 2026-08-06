$!Sinaloa, entre los cuatro estados con más casos confirmados de dengue en México durante 2026

Sinaloa se ubica entre las entidades con mayor número de casos confirmados de dengue en México durante 2026, al registrar 442 contagios hasta el mes de julio, de acuerdo con el Panorama Epidemiológico de Dengue de la Secretaría de Salud federal.

La entidad forma parte del grupo de cinco estados que concentran tres de cada cuatro casos confirmados en el país.

A nivel nacional, México acumula 3 mil 494 casos confirmados de dengue, de los cuales el 75 por ciento corresponde a Sonora, Veracruz, Tabasco, Sinaloa y Baja California Sur, según el reporte con corte al 27 de julio.

En el caso de Sinaloa, se han confirmado 442 casos, integrados por 153 de dengue no grave, 258 con signos de alarma y 31 de dengue grave. Con ello, el estado ocupa el cuarto lugar nacional por número de contagios, sólo por debajo de Sonora, con 962; Veracruz, con 561; y Tabasco, con 471. Además, registra una incidencia de 13.78 casos por cada 100 mil habitantes, la cuarta más alta del país.