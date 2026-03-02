Sinaloa, entre los cuatro estados sin observaciones de la ASF en manejo de recursos federales

La Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa, Sandra Angulo Cazárez, informó que el Gobierno estatal acompañó a las dependencias y organismos durante el proceso de revisión realizado por la Auditoría Superior de la Federación, el cual se desarrolló en tres etapas y concluyó sin observaciones de monto por aclarar.

Detalló que en la primera etapa la ASF practicó tres auditorías con un universo de 8 mil 209 millones de pesos, sin observaciones.

Entre los programas auditados se encuentran la distribución de participaciones federales y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

En la segunda etapa se realizaron 10 auditorías por un universo de 23 mil 900 millones de pesos, también sin observaciones en el monto.

En esta fase destacó la revisión del Fondo de Aportaciones para la Nómina y Gasto de Operación.

Respecto a la tercera etapa, señaló que el pasado 7 de febrero la ASF publicó la tercera entrega de informes, donde se practicaron seis auditorías al Ejecutivo estatal por un universo de 25 mil 742 millones de pesos, igualmente sin montos por aclarar.

“En total fueron 19 auditorías con un universo de 57 mil 881 millones de pesos, logrando posicionar al Gobierno del Estado dentro de los cuatro gobiernos estatales con cero observaciones de monto por aclarar”, expresó.

Angulo Cazárez agregó que Querétaro, Sinaloa, Zacatecas y Quintana Roo fueron las entidades que no presentaron observaciones en este proceso de fiscalización federal.

Subrayó que estos resultados reflejan el trabajo de revisión, acompañamiento y cumplimiento en el ejercicio responsable de los recursos públicos federales.