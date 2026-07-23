Sinaloa, entre los estados con más personas desaparecidas en México; acumula 7 mil 350 casos

Sinaloa registra un acumulado de 7 mil 353 personas desaparecidas y no localizadas, lo que coloca a la entidad entre los estados con mayor incidencia de este fenómeno en México, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, con base en información de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Con esta cifra, Sinaloa aparece en el grupo de entidades con un nivel de incidencia alto, junto con estados como Nuevo León, que suma 7 mil 562 casos; Veracruz, con 7 mil 267; y Michoacán, con 7 mil 952.

Los estados con el mayor número de registros son el Estado de México, con 14 mil 612 personas desaparecidas, seguido de Tamaulipas, con 13 mil 871, y Jalisco, con 12 mil 897, considerados en nivel crítico por superar los 12 mil casos acumulados.

En un nivel medio se encuentran Sonora, con 6 mil 150 casos; Guanajuato, con 5 mil 648; y Baja California, con 5 mil 272.

Las cifras corresponden al acumulado histórico del RNPDNO y reflejan el número de personas reportadas como desaparecidas y no localizadas, los datos van desde 1952 hasta este 23 de julio de 2026.

La información fue elaborada con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Gobernación y el informe nacional de personas desaparecidas.

De manera puntual, Sinaloa es la entidad número seis en el ranking de más desapariciones de personas acumuladas, por debajo del Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, y Nuevo León en ese orden.

La privación de ilegal de la libertad, así como las desapariciones de personas, se han registrado a la alza desde septiembre de 2024 cuando inició la crisis de seguridad en Sinaloa derivada de la pugna interna del crimen organizado que opera en la entidad.

Del 1 de septiembre de 2024 al 21 de julio de 2026 se han abierto 2 mil 981 fichas para personas víctimas de esta violencia, pero se han presentado 4 mil 164 denuncias ante la Fiscalía General del Estado.