Sinaloa, entre los estados con mayor satisfacción de vida, pero hay adultos con dificultades para cubrir gastos del hogar: Inegi

Sinaloa se colocó entre las entidades con mayor nivel de satisfacción con la vida en el País, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que además muestra diferencias importantes entre estados en materia de salud mental y bienestar económico.

La encuesta, presentada este mes de julio de 2026, reporta que la población sinaloense de 18 años y más calificó en promedio con 8.77, en una escala de cero a 10, su satisfacción con la vida actual, cifra superior al promedio nacional de 8.62 y que coloca a la entidad dentro del grupo con las valoraciones más altas del País.

Por encima de Sinaloa se ubicaron estados como Coahuila (8.85), Tamaulipas (8.79), Durango (8.78) y Sonora (8.73), mientras que las calificaciones más bajas correspondieron a Oaxaca (8.32), Tabasco (8.51), Puebla (8.52) y la Ciudad de México (8.63).

El estudio también evidencia diferencias entre mujeres y hombres. En el caso de la población femenina, los mayores niveles de satisfacción se registraron en Baja California Sur (8.81), seguida por Sonora (8.77) y Tamaulipas (8.77).

En contraste, las menores calificaciones correspondieron a Oaxaca (8.31), Tabasco (8.34) y Michoacán (8.40).

Entre los hombres, el liderazgo fue para Coahuila, con 8.95, seguido de Durango (8.88) y Campeche (8.83). Los niveles más bajos se observaron en Oaxaca (8.33), Tabasco (8.40) y Zacatecas (8.45).

En el caso de Sinaloa, las mujeres reportaron una satisfacción promedio de 8.72, mientras que los hombres alcanzaron 8.79, ambas cifras por encima de la media nacional para cada sexo.

Sin embargo, el bienestar subjetivo no necesariamente refleja mejores condiciones económicas o de salud mental.

La ENBIARE señala que 17.4 por ciento de la población adulta en Sinaloa manifestó tener mucha dificultad o dificultad para cubrir los gastos habituales del hogar, porcentaje inferior al observado en entidades del sur del País, pero superior al registrado en algunos estados del norte.

Los mayores porcentajes de población con problemas para solventar sus gastos cotidianos se presentaron en Guerrero (28.1 por ciento), Tabasco (26.3), Oaxaca (25.8), Chiapas (24.4) y Michoacán (23.1).

En el extremo opuesto se ubicaron Baja California (9.8 por ciento), Coahuila (10.1), Nuevo León (11.3) y la Ciudad de México (12.8), donde una menor proporción de habitantes reportó dificultades económicas para cubrir sus necesidades habituales.

De acuerdo con el INEGI, existe una relación directa entre la situación económica percibida y el bienestar subjetivo: conforme aumenta la dificultad para cubrir los gastos del hogar disminuye el nivel de satisfacción con la vida.

A nivel nacional, entre quienes reportaron dificultades económicas, únicamente dos de cada cinco personas dijeron sentirse totalmente satisfechas con su vida, mientras que entre quienes señalaron que cubrir sus gastos era fácil o muy fácil, alrededor de siete de cada diez manifestaron una satisfacción plena.

Otro de los indicadores incluidos en la encuesta corresponde a la presencia de indicios de depresión.

En Sinaloa, 10.3 por ciento de la población de 18 años y más presentó indicios de depresión durante 2025, porcentaje menor al registrado en entidades como Zacatecas (16.6 por ciento), Oaxaca (15.4), Chiapas (15.1), Morelos (14.6) y Puebla (14.5), que encabezaron este indicador.

Las entidades con los menores porcentajes fueron la Ciudad de México (7.6 por ciento), Aguascalientes (8.1), Jalisco (9.3) y Baja California (9.4).

Aunque Sinaloa no figura entre los estados con mayor prevalencia de síntomas depresivos, tampoco se encuentra entre los niveles más bajos, situándose en una posición intermedia dentro del País.

La ENBIARE 2025 forma parte de la estrategia del INEGI para medir el bienestar desde la percepción de la población y complementa los indicadores económicos y sociales tradicionales. El levantamiento considera variables relacionadas con la satisfacción con la vida, salud mental, relaciones personales, seguridad, condiciones económicas y otros aspectos que influyen en la calidad de vida de las personas.

Los resultados muestran que, pese a que Sinaloa mantiene uno de los niveles más altos de satisfacción con la vida entre las entidades federativas, persisten retos asociados al bienestar económico y a la salud mental de una parte de su población, reflejando que una valoración positiva de la vida no necesariamente elimina las dificultades para afrontar los gastos cotidianos o la presencia de síntomas de depresión.