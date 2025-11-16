Sinaloa, entre los estados con mayor superficie afectada por incendios forestales en 2025

CULIACÁN._ Pese a que Sinaloa no se posiciona entre los estados con mayor número de incendios forestales este 2025, sí ocupa el tercer lugar nacional con mayor superficie afectada.
De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional Forestal, del 1 de enero al 13 de noviembre, el estado registró 106 mil 802.41 hectáreas afectadas por 76 incendios, por debajo de Chihuahua y Durango.
Entre los tipos de vegetación más afectados se encuentran el estrato arbustivo, con 10 mil 723.87 hectáreas dañadas; el herbáceo, con 30 mil 739.98 hectáreas; y la hojarasca, que concentró 65 mil 338.56 hectáreas afectadas.
El reporte también ubica a Sinaloa en el segundo lugar nacional en superficies de ecosistemas sensibles al fuego dañadas, con 20 mil 644 hectáreas, áreas cuya regeneración tarda varios años.
Los datos oficiales señalan que a nivel nacional se registraron 6 mil 855 incendios forestales equivalentes a un millón 191 mil 038.17 hectáreas afectadas.
En ese sentido, el promedio en Sinaloa abarca mil 405.29 hectáreas, la cifra más alta registrada a nivel nacional. En contraste, el promedio en el País es de apenas 173.74 hectáreas por incendio, lo que significa que un solo siniestro en Sinaloa equivale a la devastación de ocho incendios en el resto de México.
Además del tamaño, destaca la duración, ya que de acuerdo al reporte, cada incendio forestal permanece activo en el estado durante 360 horas con 40 minutos, es decir, alrededor de 15 días, mientras que el promedio nacional es de 47 horas.
También, indica el documento, Sinaloa ha requerido 3 mil 134 días-persona de combate.