Sinaloa, entre los tres estados con mayor maltrato y abandono animal, advierte fundación

Sinaloa se encuentra entre los tres estados con mayores niveles de maltrato y abandono animal en el País, advirtió la Fundación Balto y Togo Bienestar y Rescate Animal, A.C.

La presidenta de la organización, Marisela Castaños, alertó que, aunque se trata de un estado más pequeño que otros, Sinaloa se mantiene en el top 3 nacional por debajo de lugares como Ciudad de México.

Atribuyó que la situación se debe a la falta de cultura, empatía y aplicación real de la ley.

“Somos una vergüenza a nivel nacional ya que estamos en el número 3 del ranking comparado con la Ciudad de México, que es el número 1. Nosotros somos un estado pequeño a comparación de la Ciudad de México y qué vergüenza que estemos en el número 3 en maltrato y abandono”, lamentó.

“Estamos en el número 1 a nivel Latinoamérica como país en maltrato y abandono y en el número 6 a nivel internacional”, subrayó.

Castaños explicó que tan solo en la última semana, la fundación rescató 23 animales, la mayoría víctimas de maltrato: perros atropellados, abandonados, quemados, con tumores y hembras embarazadas que parieron en la calle. Dos de las perritas rescatadas dieron a luz a 18 cachorros.

Detalló que estos casos se concentran en su mayoría en Culiacán, aunque también se han atendido casos provenientes de Mazatlán y Los Mochis.

A las autoridades, dijo, les falta voluntad para atender el bienestar animal, pues aunque se han asignado recursos, estos no se reflejan en acciones reales.

Añadió que es necesaria la capacitación de las fiscalías para que los casos de maltrato se sancionen, al advertir que quien violenta a un animal también puede ejercer violencia contra las personas.

“A la autoridad le falta voluntad y ganas de querer hacer las cosas porque ahorita se acaba de asignar recurso y no queremos más simulación, queremos que realmente se pongan a trabajar en el bienestar animal”, apuntó.

“También que se capaciten las fiscalías para que realmente hay unos haya castigos sobre el maltrato y la crueldad. Llevamos casos muy difíciles y aún no los logramos procesar porque no hay voluntad. También creo yo que la ley no solo debería ser escrita también por sentido común. Quien maltrata un animal ya está maltratando a las personas”, apuntó.

La presidenta de la fundación indicó que, actualmente, Balto y Togo resguarda 404 animales, entre perros y gatos, lo que ha elevado el consumo de alimento a casi 2 toneladas mensuales, obligando a reforzar boteos y colectas para sostener la operación del albergue.

“Seguimos con la colecta de croquetas, estamos recibiendo en Chapultepets Congreso, veterinaria Barrancos, veterinaria Reza. También que desea sumarse como voluntario, siempre nos faltan manos de ayuda”, señaló.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a ser más empática y respetuosa con los animales.

“Si queremos dejar huella en este mundo, empecemos por tratar bien a los animales”, destacó.