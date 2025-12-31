$!Sinaloa es el que más aporta en servicios educativos, según reporta el Inegi

En el caso de la educación, el VAB refleja qué nivel de Gobierno es el que sostiene principalmente el funcionamiento del sistema educativo, como el pago a docentes, personal administrativo y la operación de escuelas públicas.

No se consideran gastos previos como la compra de materiales o servicios, sino el valor que se crea directamente con el trabajo que se ofrece a la sociedad.

En el sector público, este valor se genera principalmente a través del pago de sueldos, la operación de instalaciones y la prestación directa de servicios, como dar clases, atender hospitales o realizar trámites administrativos.

El Valor Agregado Bruto es un indicador que permite conocer cuánto aporta una actividad a la economía, en este caso, el trabajo que realizan los gobiernos para ofrecer servicios a la población.

Esta cifra ubicó al estado en el primer lugar a nivel nacional, por encima del promedio del resto de las entidades federativas.

Durante 2024, Sinaloa se colocó como la entidad con mayor participación de su Gobierno estatal en los servicios educativos, al concentrar el 64.1 por ciento del Valor Agregado Bruto en este rubro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En 2024, los datos del INEGI muestran que en Sinaloa el Gobierno estatal fue el principal responsable de generar este valor, muy por encima de los gobiernos municipales.

A nivel nacional, el total del gobierno de los estados aportó en promedio 43.1 por ciento del VAB en servicios educativos, mientras que los gobiernos estatales concentraron 52.4 por ciento y los gobiernos locales apenas 3.8 por ciento.

En comparación con estas cifras, Sinaloa destacó de manera significativa al registrar una participación estatal del 64.1 por ciento, la más alta del País.

Después de Sinaloa, los estados con mayor participación del Gobierno estatal en educación fueron Coahuila, con 60 por ciento; Veracruz, con 59.2 por ciento; Hidalgo, con 58.4 por ciento; y Puebla, con 57.5 por ciento.

En el extremo opuesto se ubicó la Ciudad de México, que registró una participación de 2.2 por ciento, la más baja a nivel nacional.

Estos datos muestran que la educación en Sinaloa depende en mayor medida del Gobierno estatal que en cualquier otra entidad del País, lo que refleja una estructura en la que este nivel de gobierno concentra la mayor parte de las responsabilidades económicas y operativas del sistema educativo.

Sin embargo, este comportamiento no se repite en otros sectores.

En los servicios de salud y de asistencia social, que incluyen la operación de hospitales, centros de salud y programas de apoyo a la población, la participación del Gobierno estatal de Sinaloa fue menor.

En 2024, el Estado registró un 10.5 por ciento del VAB en este rubro, ubicándose por debajo del promedio nacional, que fue de 13.9 por ciento.

En este indicador, los gobiernos estatales a nivel nacional concentraron en promedio 15.6 por ciento del VAB, mientras que los gobiernos locales aportaron 3.7 por ciento.

Entidades como Chiapas, con 22.2 por ciento, y Guanajuato, con 21.4 por ciento, encabezaron la lista, lo que muestra que en esos estados el gobierno estatal tiene un mayor peso en la operación y financiamiento de los servicios de salud y asistencia social que en Sinaloa.

Otra diferencia se observa en las actividades del gobierno, que abarcan tareas administrativas, de gestión, regulación y prestación de servicios públicos distintos a educación y salud. En este rubro, el promedio nacional de participación de los gobiernos estatales fue de 31.9 por ciento, mientras que el total del gobierno de los estados se ubicó en 43 por ciento.

En Sinaloa, la participación estatal en estas actividades fue de 25.5 por ciento, colocándose por debajo del promedio nacional y entre las entidades con menor proporción de Valor Agregado Bruto generado por su gobierno estatal en este rubro.

En contraste, la Ciudad de México registró una participación de 84.6 por ciento, la más alta del País, seguida por Baja California Sur, con 40.1 por ciento, y Nuevo León, con 39.8 por ciento.

En el informe del Inegi también se señala que en 2024, el gobierno de los estados reportó 3 millones 676 mil 887 puestos de trabajo remunerados.

De estos, 53.7 por ciento prestó sus servicios en actividades del gobierno; 38.3 por ciento, en servicios educativos y 8 por ciento, en servicios de salud y de asistencia social.

En comparación con 2023, el número de ocupaciones se incrementó en 9 mil 929 puestos de trabajo remunerados.

Las entidades en las que los servicios educativos presentaron la mayor contribución en su ocupación fueron: Chihuahua, con 60.6 por ciento; Puebla, con 60.5 por ciento; Sinaloa y Veracruz, con 60.2 por ciento cada una y Baja California, con 59.1 por ciento del total de la fuerza laboral gubernamental de esos estados, por lo que podría explicarse el porqué Sinaloa se ubica como el estado que más sostiene educación en el País al ser de los que más pagan nóminas en este rubro.