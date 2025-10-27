Sinaloa es el segundo lugar nacional en crecimiento en empleo, expone Rocha

El Gobernador Rubén Rocha Moya expuso que Sinaloa es el segundo estado en México con mayor incremento de empleos de un mes a otro, comparando agosto con el mes de septiembre de 2025.

En la información expuesta por el Gobernador se señala que también es el décimo lugar en generación de empleo formal, esto comparando el mes de septiembre de 2024 con septiembre de 2025.

Lo anterior de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social que indica que de agosto a septiembre existió un alza de empleo de más de 15 mil trabajos, lo que resulta en una cifra total de 594 mil 545 empleos.

“También es un tema importante el crecimiento de empleo en el estado de Sinaloa. Muy importante porque hay muchos datos, los datos nuestros son estos y son los datos del Seguro Social, que registra los empleos”, dijo el Gobernador.

“Sinaloa creció en septiembre 15 mil nuevos empleos; 12 mil de esos empleos son del sector comercio”

De septiembre de 2024 a septiembre de 2025 se registró en Sinaloa un incremento de 3 mil 007 empleos, de acuerdo a los datos del IMSS.

Este 2025 Sinaloa registró una caída de empleo desde el mes de febrero y hasta el mes de julio, registrando en febrero 614 mil 863 empleos y en julio 568 mil 911, presentando una caída de 45 mil 952 empleos.

La dinámica de caída de empleos y aumento de este 2025 ocurre en un contexto de crisis de seguridad que inició en Sinaloa en el mes de septiembre de 2024 y que ha provocado migración, desplazamientos y el cierre de negocios. Además se registran movimientos en las métricas propios a los periodos anuales de actividades agrícolas, ganaderas y pesqueras en el estado.