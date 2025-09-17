Sinaloa es seguro para vacacionar, afirma Claudia Sheinbaum

Los delitos en Sinaloa están disminuyendo y es un destino con condiciones para viajar, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en su conferencia de prensa “La Mañanera del Pueblo”.

La mandataria convocó a diversos sectores económicos a realizar eventos en la entidad, tras la pregunta expresa de un youtuber que asistió a la conferencia de prensa.

“Por supuesto que invitamos a que se hagan congresos en Sinaloa. Tuvo un periodo difícil Sinaloa, poco a poco se está retomando la seguridad, hubo un periodo no solamente de homicidios sino también robo de vehículos que subió, y poco a poco se está retomando”, comentó Sheinbaum Pardo.

“Hay fuerzas federales en Sinaloa, Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Marina, nunca se ha interrumpido la llegada de cruceros a Mazatlán y hay condiciones para vacacionar en Sinaloa, y es una presencia muy grande para proteger a la ciudadanía y van bajando los delitos”.

Sheinbaum Pardo aseguró que mantienen comunicación con el sector empresarial en la entidad, aunque señaló que algunos tienen más interés político en lo que está ocurriendo.

La declaración de la Presidenta de la República se da tres días después de diversos ataques en la sindicatura de Altata, del municipio de Navolato, uno de los principales destinos turísticos del centro de Sinaloa.

En las agresiones fueron baleadas la caseta de vigilancia de Isla Cortés, en Nuevo Altata; un hotel fue incendiado, y también hicieron detonaciones contra las oficinas de la sindicatura.

Durante la misma jornada de violencia, murió Jesamel, una maestra de primaria de 35 años de edad, quien había viajado a Altata con su esposo y sus hijas de 2 meses y 3 años de edad, para festejar su cumpleaños 36 que sería el 15 de septiembre.

La docente murió al instante al recibir un impacto de bala en la cara cuando se trasladaba por la carretera con su familia.