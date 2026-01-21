Sinaloa es tercer lugar nacional con mayor cobertura de vacunación contra el sarampión

Durante la conferencia matutina de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Secretario de Salud federal, David Kershenobich, dio a conocer los resultados nacionales en materia de cobertura de vacunación contra el sarampión, destacando que Sinaloa se encuentra entre los primeros tres lugares a nivel nacional en la aplicación de la primera y segunda dosis.

El director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva, dijo que de acuerdo a lo expuesto, el Estado registra un 99 por ciento de cobertura en la población sinaloense, lo que refleja el compromiso y la efectividad de las acciones preventivas implementadas por el sector salud.

“El Secretario de Salud Nacional, David Kersenovich expuso los resultados en las coberturas de sarampión que se presentan a nivel nacional, resaltando que el Estado de Sinaloa se encuentra en los primeros tres lugares a nivel nacional en lo que son la cobertura de primera y segunda dosis de sarampión, teniendo un 99 por ciento de cobertura en la población sinaloense” dijo.

En lo que va del año 2026, se han confirmado 45 casos de sarampión, los cuales se concentran principalmente en las comunidades de Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, y Villa Unión, en Mazatlán.

Sin embargo, la mayoría de estos casos corresponden a personas provenientes de otras entidades, principalmente de Guerrero, quienes en muchos casos ya presentaban la enfermedad al arribar a Sinaloa.

Como parte de la jornada intensiva de vacunación contra el sarampión, iniciada desde el año pasado, se han aplicado 241 mil 657 dosis, reforzando la protección de niñas, niños y población en general.

Asimismo, se informó que se mantiene un trabajo permanente en campos agrícolas y cuarterías del Estado, con el objetivo de identificar a personas que no cuenten con esquemas completos de vacunación y garantizar la protección de la población, especialmente en comunidades con mayor movilidad.

Las autoridades de salud reiteraron el llamado a la ciudadanía para completar sus esquemas de vacunación, subrayando que la prevención es la principal herramienta para evitar la propagación del sarampión y proteger la salud de todas y todos los sinaloenses.