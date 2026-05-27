$!Sinaloa escala al tercer lugar nacional en víctimas de corrupción: Inegi

Sinaloa ocupó el tercer lugar nacional en personas que sufrieron actos de corrupción al realizar trámites o tener contacto con servidores públicos durante 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
El reporte indica que la entidad registró una tasa de 19 mil 836 personas víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, cifra que colocó a Sinaloa solo por debajo de Hidalgo y Oaxaca.
La encuesta mide a las personas que experimentaron al menos un acto de corrupción durante trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos u otros contactos con autoridades.
Además, Sinaloa superó ampliamente la media nacional, que se ubicó en 15 mil 642 víctimas por cada 100 mil habitantes.
Los resultados también muestran que en la entidad hubo un incremento respecto a 2023, cuando la tasa fue de 17 mil 728 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes.
En cuanto a incidencia, es decir, el número total de actos de corrupción registrados, Sinaloa reportó 31 mil 995 actos por cada 100 mil habitantes, nuevamente por encima de la media nacional de 27 mil 438.
En percepción ciudadana, 88.6 por ciento de la población sinaloense consideró que los actos de corrupción en la entidad son frecuentes o muy frecuentes, cifra superior al promedio nacional de 84.1 por ciento.
Asimismo, el estudio indicó que 65.1 por ciento de la población en Sinaloa considera a la corrupción como uno de los principales problemas de la entidad, solo por debajo de la inseguridad y delincuencia, mencionada por el 82 por ciento de los encuestados.
La percepción más alta de corrupción se concentró en las corporaciones policiacas, ya que 90.2 por ciento de la población consideró que estas prácticas son frecuentes dentro de la policía. En segundo lugar se ubicaron los gobiernos estatales, con 84.8 por ciento.
Pese a ello, la encuesta mostró altos niveles de satisfacción en la realización de trámites y servicios públicos en la entidad. El 90.3 por ciento de los usuarios manifestó sentirse satisfecho al realizar pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos, porcentaje superior al promedio nacional de 82.3 por ciento.