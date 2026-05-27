$!Sinaloa escala al tercer lugar nacional en víctimas de corrupción: Inegi

Sinaloa ocupó el tercer lugar nacional en personas que sufrieron actos de corrupción al realizar trámites o tener contacto con servidores públicos durante 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

El reporte indica que la entidad registró una tasa de 19 mil 836 personas víctimas de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes, cifra que colocó a Sinaloa solo por debajo de Hidalgo y Oaxaca.

La encuesta mide a las personas que experimentaron al menos un acto de corrupción durante trámites, pagos, solicitudes de servicios públicos u otros contactos con autoridades.

Además, Sinaloa superó ampliamente la media nacional, que se ubicó en 15 mil 642 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Los resultados también muestran que en la entidad hubo un incremento respecto a 2023, cuando la tasa fue de 17 mil 728 víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes.

En cuanto a incidencia, es decir, el número total de actos de corrupción registrados, Sinaloa reportó 31 mil 995 actos por cada 100 mil habitantes, nuevamente por encima de la media nacional de 27 mil 438.