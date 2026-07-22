Sinaloa espera recibir 2.8 millones de visitantes en verano; Mazatlán alcanzaría hasta 81% de ocupación

La Secretaría de Turismo de Sinaloa prevé que durante el periodo vacacional de verano el Estado reciba a más de 2.8 millones de visitantes y alcance una ocupación hotelera promedio del 73 por ciento, impulsada principalmente por la afluencia de turistas a Mazatlán, donde se estima que la ocupación llegue hasta el 81 por ciento durante los fines de semana.

La subsecretaria de Promoción y Operación Turística, Michelle Aguilar Ramos, informó que las expectativas para la temporada son positivas, al considerar que el estado mantiene condiciones para atraer visitantes tanto nacionales como internacionales a sus principales destinos turísticos.

Explicó que la proyección para todo el periodo vacacional contempla la llegada de más de 2.8 millones de personas a Sinaloa, cifra que abarca destinos de playa, pueblos mágicos, comunidades señoriales y sitios de naturaleza distribuidos en distintos municipios.

“Estamos esperando recibir a más de 2.8 millones de personas en lo que es el estado de Sinaloa y alcanzar una ocupación promedio del 73 por ciento”, señaló.

Añadió que, dentro de esa expectativa, Mazatlán continuará siendo el principal destino turístico de la entidad al concentrar poco más de la mitad de los visitantes previstos para este verano.

“En Mazatlán estamos esperando para esta temporada más de 1.44 millones de personas y un 80 por ciento de ocupación”, indicó.

De acuerdo con la subsecretaria, actualmente el puerto registra una ocupación hotelera cercana al 79 por ciento y se espera que durante el próximo fin de semana esa cifra aumente hasta alcanzar el 81 por ciento, conforme avance el flujo de turistas.

“Ahorita actualmente esta semana Mazatlán se encuentra en 79 por ciento y estamos estimando llegar al 81 por ciento al fin de semana”, comentó.

La funcionaria sostuvo que las proyecciones reflejan la confianza de los visitantes en los destinos turísticos de Sinaloa y representan un beneficio para las actividades económicas relacionadas con el sector servicios, particularmente hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios turísticos.

“Estas cifras reflejan la confianza que Sinaloa genera como un destino turístico y el bienestar que representa esto, sobre todo para todas las familias sinaloenses”, expresó.

Durante la entrevista, Aguilar Ramos promovió la oferta turística del estado al destacar destinos como Los Mochis como puerta de entrada a las Barrancas del Cobre, Topolobampo, la playa El Maviri, Altata, Celestino Gasca, además de los cinco pueblos mágicos y los 12 pueblos señoriales con los que cuenta la entidad.

Asimismo, resaltó que Mazatlán continúa siendo el principal atractivo turístico de Sinaloa al ofrecer playa, gastronomía, actividades culturales y recreativas, además de contar con el malecón, faro y diversos espacios de esparcimiento que atraen visitantes durante todo el año.

La expectativa de la Secretaría de Turismo se da en el arranque del periodo vacacional de verano, considerado uno de los de mayor movimiento para el sector turístico en la entidad, especialmente en los destinos de playa, donde tradicionalmente se concentra la mayor parte de la ocupación hotelera y de la derrama económica generada por los visitantes.