$!Sinaloa está a 16 mil 300 viviendas de cumplir la meta del programa Vivienda para el Bienestar

El programa Vivienda para el Bienestar en Sinaloa registra un avance que lo coloca a 16 mil 300 viviendas de alcanzar la meta estatal de 37 mil acciones, informó el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, durante un enlace con la Mañanera del Pueblo encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el evento se realizó la entrega simbólica de 96 viviendas del fraccionamiento Infonavit Virreyes, en Los Mochis, desarrollo que contempla un total de 768 casas. Con esta entrega, únicamente restan por adjudicar 100 viviendas de esta etapa. Romero Oropeza detalló que en la entidad ya se han construido, entregado o están en proceso de entrega 20 mil 700 viviendas, mientras que en las próximas semanas iniciará la edificación de otras más de 16 mil en distintos municipios, lo que permitirá prácticamente completar la meta establecida para Sinaloa dentro del programa federal.

El funcionario federal participó en el enlace acompañado por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, quien también dio seguimiento a los avances de la estrategia nacional de vivienda impulsada por el Gobierno de México. En representación de la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, el Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, destacó que la entrega de estas viviendas representa la consolidación de una política pública enfocada en garantizar el acceso a un hogar digno para las familias sinaloenses. “Hoy 96 familias reciben las llaves de su nuevo hogar, un hogar digno que, gracias a las Viviendas del Bienestar, es posible. Desde aquí le reiteramos nuestro reconocimiento a las políticas públicas que usted impulsa para el bienestar de todos los mexicanos”, expresó el funcionario durante el enlace con la presidenta. Durante el acto protocolario, Nereyda Jiménez Pompa, una de las beneficiarias del programa, recibió las llaves de su vivienda y agradeció el apoyo, al señalar que dejar de pagar renta representará un importante ahorro para la economía de su familia. Además, destacó que su nueva casa cuenta con espacios adecuados que le permitirán mejorar su calidad de vida.