Sinaloa está a punto de contar con tres Centros de Resguardo Temporal: Rocha Moya

El Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana de Los Mochis ya está a punto de ser concluido y con ello ya se contará con cobertura estatal y se agilizarán las labores, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya en el marco de su Conferencia Semanera.

Esto además tendrá el propósito de continuar otorgando un trato adecuado a los restos humanos que se recuperen en base a trabajos de exhumación y posterior traslado a un resguardo digno.

El mandatario estatal indicó que al igual que en Culiacán, donde ya está avanzado el proceso de recuperación de cuerpos, en los casos de Mazatlán y Los Mochis.

Para su apertura aún tienen que realizar una serie de trámites por la vía sanitaria y legal, para efecto de empezar con la extracción de cuerpos de las fosas comunes.

“Estamos programándonos para efecto de hacer lo mismo en Los Mochis y en Mazatlán, ya tenemos completamente terminado, yo le llamo panteón forense, que es el Centro de Resguardo Temporal, es ahí donde va a estar el resguardo digno, ustedes ya conocen ahí, es un bello jardín, donde están las fosas, donde están los laboratorios y todo esto, eso ya lo tenemos aquí en Culiacán, es el primero en su tipo y el de Mazatlán ya está concluido, se está por concluir el de Los Mochis”, precisó.

Para ampliar la información, el Gobernador brindó el uso de la voz a Feliciano Castro Meléndrez, secretario General de Gobierno, quién destacó la recuperación de decenas de cuerpos que ya se encuentran depositados en un espacio adecuado para el posterior proceso de identificación.

“Las exhumaciones en el panteón de la colonia 21 de marzo, bajo la coordinación de la doctora Patricia Figueroa, Subsecretaria de Derechos Humanos, en este momento están en pausa, se van a retomar después del día de muertos. A la fecha se ha trabajado en las fosas 3 y 4 de las cuales se han recuperado 27 cuerpos, mismos que se encuentran bajo resguardo digno, acto seguido se realizarán los estudios correspondientes”, comentó.

Castro Meléndrez añadió que todas las labores se realizan con un enfoque humano y respetuoso, sin perder de vista que son personas fallecidas cuyos familiares anhelan recuperar en el corto plazo.