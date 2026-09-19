Sinaloa está expuesto a sismos y debe reforzar prevención, advierte especialista

Sinaloa es un estado expuesto a la ocurrencia de sismos y debe fortalecer sus medidas de prevención para reducir los posibles daños, advirtió Éden Bojórquez Mora, especialista en ingeniería sísmica e integrante del Comité Sísmico Sinaloense.

Señaló que aunque en las últimas décadas no se han registrado en Sinaloa sismos que hayan provocado daños de alta gravedad, existen antecedentes de movimientos importantes, particularmente en la zona norte del estado.

“Sí hay evidencia de algunos eventos que han tenido magnitudes entre 6 y 7 en las últimas décadas, sobre todo en la parte norte del estado”, puntualizó.

Bojórquez Mora explicó que los eventos de mayor magnitud se han presentado principalmente en zonas cercanas a Ahome y Guasave, mientras que otros movimientos se han registrado a lo largo de la costa e incluso en el interior de la entidad.

El especialista indicó que la ubicación de Sinaloa, cercano al Cinturón de Fuego del Pacífico, mantiene a la entidad expuesta a actividad sísmica.

En esta región interactúan la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico, detalló, lo que genera actividad sísmica, además de que existen fallas locales capaces de producir movimientos dentro de las propias placas.

El reciente sismo de magnitud superior a 4 que fue percibido por habitantes de Culiacán a mediados del año pasado, también mostró que la población debe considerar la posibilidad de que ocurran estos fenómenos en la ciudad, dijo.

“No podemos saber qué magnitud va a tener un sismo, dónde va a ocurrir ni cuándo va a ocurrir, pero sí sabemos que en algún punto va a ocurrir y que hay zonas más susceptibles a la ocurrencia de un sismo”.

Ante ello, Bojórquez Mora consideró necesario fortalecer la cultura de prevención, mediante simulacros y planes de contingencia en viviendas, escuelas y centros de trabajo.

Recomendó que las familias establezcan previamente un punto de reunión y rutas de evacuación, además de contar con una mochila de emergencia con artículos básicos como botiquín, lámpara, baterías y alimentos no perecederos.

También llamó a revisar las condiciones de las construcciones y consultar a especialistas ante la presencia de grietas, asentamientos u otros daños que pudieran comprometer la seguridad de un inmueble.

“Creo que es un buen momento para Sinaloa para prepararnos”, sostuvo.