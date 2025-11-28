Sinaloa está lejos de garantizar entornos seguros a niñas, niños y adolescentes: Movimiento Ciudadano a Rocha

Pese a los esfuerzos en materia de seguridad que el Gobernador Rubén Rocha Moya menciona en su Cuarto Informe de Labores, aún están lejos de garantizar entornos seguros a niñas, niños y adolescentes, expuso el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Durante la comparecencia del Gobernador este viernes, la Diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda señaló que la realidad en escuelas, calles y colonias muestra que las infancias continúan expuestas a la crisis de violencia.

“La violencia escolar, los hechos que involucran armas o agresiones dentro y alrededor de planteles, los casos de bullying y acoso digital afectan directamente la estabilidad emocional de nuestras niñas, niños y adolescentes. Así como el derecho fundamental a aprender en paz”, advirtió.

Destacó que cada muerte de menores de edad, así como madres y padres de familia bastan para recordar que aún no se está haciendo lo suficiente.

“A ello se suman hechos dolorosos en los que la violencia ha cobrado vidas inocentes. La muerte de niñas, niños y adolescentes, así como de madres y padres a causa de la violencia. dejan un vacío imposible de restituir”.

“Cada pérdida provoca un dolor profundo que se extiende más allá del hogar, alcanza a las escuelas, a las comunidades y a todos en Sinaloa. Ninguna cifra basta para dimensionar el impacto emocional y social de estas pérdidas”.

Montoya agregó que no hay política de bienestar efectiva si no se garantiza a las familias su derecho a vivir con dignidad, y que lo académico no puede avanzar sin seguridad emocional.

“Si queremos que la educación sea un motor de paz, es indispensable garantizar entornos libres de violencia, discriminación y miedo”, señaló.

Reconoció avances en los programas del DIF Sinaloa, pero insistió en que deben evaluarse para medir su impacto real.

La Diputada llamó a fortalecer las acciones de prevención y atención de la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes.

“No podemos permitir que sigan creciendo en un entorno donde la violencia se normaliza. No basta con anunciar programas, deben de ser evaluados, medidos y supervisados”, afirmó.

Sostuvo que el Ejecutivo, el Legislativo y la sociedad civil deben trabajar juntos para que la paz “deje de ser un discurso y sea una realidad diaria”.

“Las familias son el corazón de nuestro estado. Si ellas viven con miedo, con incertidumbre o sin oportunidades, todo el tejido social se resquebraja”.