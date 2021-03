$!Sinaloa está listo para ser gobernado por una mujer: Rosa Elena Millán Bueno

”Yo creo que sí, ¿tú como mujer lo crees? (cuestiona Millán Bueno a la reportera que le hizo la pregunta) ¿sí? Yo también lo creo, creo que Sinaloa y todo el País, hay muchas mujeres, no solamente es mi caso, creo que hay miles de mujeres con capacidades, unas en la política, otras en los negocios, otras haciendo periodismo, porque hay muchas periodistas que también han decidido estar en la política y ser parte de sus demandas, leyes y dejar huella”, subrayó.

Millán Bueno sostuvo que hay mujeres con mucha capacidad en la vida pública del país y no solo dentro de la política.

”Hay muchas mujeres que son líderes, que han hecho de su vida una oportunidad de servirle a la gente a través de fundaciones, y créeme que hay mucha capacidad, yo creo que sí, Sinaloa sí está preparado para ser gobernado por una mujer”, expresó.

La ex Diputada federal se registró ante el IEES con la presencia de Gerardo Islas, presidente del Partido Fuerza México en el país, y Juan Ernesto Millán Pietsch, dirigente estatal del partido, así como decenas de simpatizantes.

Al finalizar el proceso recalcó que se está cumpliendo una meta, misma que culminará con un triunfo en las casillas, y que esto es algo que estuvo buscando desde que ocupó un puesto dentro de la función pública.

”Es una meta muy importante para la cual me he preparado todos los días de mi vida, son muchos años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, y hemos buscado generar las condiciones para precisamente llegar a este día, con todo una trayectoria, con más de 30 años de servicio probado, con resultados en cada una de las responsabilidades que he tenido y creo que es un día muy importante”, compartió.