‘Sinaloa está mejorando’, asegura Gobernadora tras 20 homicidios en sus primeros cinco días de administración

La Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, aseguró que el estado “está mejorando” en materia de seguridad, luego de que en los primeros cinco días de su administración se registraran al menos 20 homicidios dolosos.

“Estamos trabajando para mantener la paz y la tranquilidad aquí en el estado de Sinaloa... Vamos a seguir trabajando para la tranquilidad de la gente”, expresó al ser cuestionada.

La mandataria sostuvo que, de acuerdo con información presentada por el secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo el pasado lunes en Culiacán, el delito de homicidio doloso ha ido disminuyendo en la entidad, lo cual también ha sido señalado por la presidenta de la República en sus conferencias.

“Él explicó cómo ha ido disminuyendo el homicidio doloso aquí en el estado de Sinaloa. La propia presidenta en la mañanera lo ha venido comentando. Sinaloa está mejorando y vamos a seguir mejorando la seguridad”, reiteró.

Sin embargo, desde su rendición de protesta en el Congreso del Estado el pasado sábado 2 de mayo y hasta el 5 de mayo se han reportado al menos 20 asesinatos en distintos municipios como Culiacán, Mazatlán, Navolato y Mocorito, incluyendo casos de víctimas menores de edad y ataques en espacios públicos.

De acuerdo con registros compilados por Noroeste con información oficial, el sábado 2 de mayo se registraron cuatro homicidios dolosos.

En Culiacán, fue localizado sin vida Ángel, un menor de 17 años que había sido privado de la libertad; también fue asesinado el maestro y escritor Andrey, de 31 años, en la colonia Pedregal del Humaya, y otro joven de 17 años, Emiliano, en una plaza del residencial Monte Carlo. Además, una persona falleció en un hospital en Mazatlán por hechos ocurridos días antes.

El domingo 3 de mayo se reportaron nueve homicidios. En Culiacán, tres hombres, José Guadalupe, Juan Carlos y Vidal Alberto, fueron asesinados en hechos vinculados a una plaza comercial en la zona de Tres Ríos.

También fueron asesinados el comerciante José Alfredo, en Capistrano, y Jaime Luis, de 55 años, en un bar de la colonia San Benito. Ese mismo día hubo víctimas en Navolato, Mocorito y Mazatlán, además del fallecimiento de un menor herido previamente. Colectivos de búsqueda reportaron el hallazgo de osamentas en Culiacán y Concordia.

El lunes 4 de mayo se registraron tres homicidios, aunque la Fiscalía reportó solo dos. Entre las víctimas está una persona localizada en Rincón del Parque, en Culiacán, y otra en Juan José Ríos. Ese día también murió Ana Cristina, trabajadora de un casino atacado e incendiado en Tres Ríos, aunque su caso no fue clasificado como homicidio. Además, se reportó una persecución en Palmitas con un hombre abatido.

El martes 5 de mayo se contabilizaron cuatro homicidios. En Culiacán, una persona fue localizada en un canal en El Palmito Viejo; Juan Luis, de 51 años, fue asesinado en la colonia Flores Magón; un limpiavidrios fue asesinado en la colonia Guadalupe, y otra persona falleció tras ser herida en Colinas del Rey.

También se registraron ataques a balazos a viviendas y la quema de una motocicleta en Prados del Sur.

En este contexto, la semana cerró con 44 muertes violentas, 38 por ciento más que la anterior, mientras que mayo proyecta un incremento en la incidencia de homicidios.