$!Sinaloa estudia el ‘Modelo Laguna’ para fortalecer la paz y reducir delitos

Con el objetivo de estudiar estrategias exitosas que puedan ser implementadas en el estado, una comitiva sinaloense encabezada por Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, realizó una visita de trabajo a la región de La Laguna para conocer el modelo de seguridad que ha reducido los índices delictivos de manera sostenida durante más de una década.

La región situada en los límites de los estados de Coahuila y Durango se ha convertido en un referente nacional en el fortalecimiento de la paz social y la disminución de delitos. Durante el encuentro, Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones La Laguna, expuso el ‘Modelo Laguna’, una estrategia que permite a la ciudadanía dar seguimiento puntual a las políticas públicas de seguridad.

Como parte de la agenda en Torreón, la delegación de Sinaloa visitó el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Se detallaron las acciones de equipamiento, dignificación policial y la asignación presupuestal que han permitido consolidar a las instituciones locales.