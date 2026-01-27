$!Sinaloa estudia el ‘Modelo Laguna’ para fortalecer la paz y reducir delitos

Con el objetivo de estudiar estrategias exitosas que puedan ser implementadas en el estado, una comitiva sinaloense encabezada por Miguel Calderón Quevedo, Coordinador General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, realizó una visita de trabajo a la región de La Laguna para conocer el modelo de seguridad que ha reducido los índices delictivos de manera sostenida durante más de una década.
La región situada en los límites de los estados de Coahuila y Durango se ha convertido en un referente nacional en el fortalecimiento de la paz social y la disminución de delitos. Durante el encuentro, Marco Zamarripa, director del Consejo Cívico de las Instituciones La Laguna, expuso el ‘Modelo Laguna’, una estrategia que permite a la ciudadanía dar seguimiento puntual a las políticas públicas de seguridad.
Como parte de la agenda en Torreón, la delegación de Sinaloa visitó el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
Se detallaron las acciones de equipamiento, dignificación policial y la asignación presupuestal que han permitido consolidar a las instituciones locales.
Uno de los temas de mayor relevancia para la comitiva fue la presentación de la Fiscalía de Personas Desaparecidas de Coahuila.
Se destacaron los avances en la atención a víctimas y familiares, así como los bajos índices de impunidad logrados en este delito de alto impacto, que sigue siendo una de las mayores preocupaciones en Sinaloa.
El intercambio de experiencias subrayó la importancia del Mando Especial de La Laguna, un esquema de coordinación interinstitucional donde participan autoridades federales, estatales y municipales de ambas entidades para abatir la delincuencia.
Finalmente, las autoridades y organismos civiles coincidieron en que la colaboración estrecha entre la sociedad organizada y el gobierno es el pilar fundamental para construir entornos seguros.
“Ha sido una experiencia muy enriquecedora conocer el modelo de seguridad de La Laguna, un referente nacional por sus buenos indicadores. Aquí hemos observado una fórmula que combina la articulación del sector empresarial, el liderazgo de los mandos militares, el profesionalismo de las policías civiles y la voluntad gubernamental para dotar de presupuestos suficientes”, expresó Calderón Quevedo.
Esta visita abre la puerta para que el modelo exitoso de La Laguna pueda ser adaptado y replicado en territorio sinaloense para beneficio de la ciudadanía.