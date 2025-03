Sinaloa evalúa impacto de aranceles y mantiene respaldo a la Presidencia: Rocha

LA CRUZ._ Sinaloa continuará alineado con la estrategia del gobierno federal respecto a la decisión que tome la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que expondrá sus conclusiones el próximo domingo.

Y aunque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer el 25 por ciento de aranceles a productos mexicanos, las autoridades estatales aún desconocen con precisión cuál será el impacto para la entidad, ya que es necesario especificar qué artículos y productos se verán afectados por estas medidas.

“Todavía seguimos en la idea de que pueda haber términos de negociación, la presidenta tiene prácticamente toda la semana para eso, ya dará a conocer el domingo ya sus planteamientos al respecto y nosotros estamos con ella”, dijo Rocha Moya.

El Gobernador estuvo en La Cruz, cabecera municipal de Elota, para encabezar la inauguración de Jornadas por la paz, un esfuerzo integral para atender a la ciudadanía de parte de los gobierno estatal y municipal.

El mandatario recalco que aún no conoce cuál será el impacto para Sinaloa si la decisión sigue a como se ha anunciado.

“Es que todavía no lo sabemos en particular, se necesita saber con especifibilidad, a qué artículos, a qué son a los que se les aplica tan o cual arancel, nosotros somos, ya sabemos, exportadores, sobre todo en materia de alimento, hortalizas y producto del mar, y no solo eso, sino que hay otras áreas de las que se importa y se exporta. Entonces estamos esperando que nos impacten a nosotros”, expresó.

Rocha Moya consideró que la imposición de aranceles tendrá consecuencias para ambas naciones, afectando sectores clave del comercio.