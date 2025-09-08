Sinaloa evalúa superficie de cultivos para ciclo otoño-invierno 2025-2026: Secretaría de Agricultura

Con un almacenamiento actual de agua en las presas del estado del 33.9 por ciento, Sinaloa se encuentra en condiciones de convocar al Consejo de Desarrollo Rural Agropecuario, informó el Secretario de Agricultura y Ganadería, Ismael Bello Esquivel. La sesión, a solicitud del Gobernador Rubén Rocha Moya, permitirá definir las superficies de cultivo para el ciclo otoño-invierno 2025-2026.

En la conferencia semanal encabezada por el Mandatario estatal, Bello Esquivel precisó que la disponibilidad de agua permite ajustar la planeación de cultivos y, con las lluvias que aún se esperan según los pronósticos, se podría reducir hasta en 35 por ciento el gasto en riego de asiento, fundamental para los cultivos.

El Secretario añadió que el estado actual del almacenamiento es prácticamente igual al del año pasado, lo que permite diseñar un programa agrícola similar al ciclo anterior, considerando que septiembre aún puede aportar precipitaciones significativas.

Respecto al programa de estimulación de lluvias, explicó que hasta el 7 de septiembre se habían registrado 65 vuelos de bombardeo de nubes en las zonas de influencia de las principales presas del Estado —centro, centro-norte y norte— con resultados positivos en la captación de agua.

En cuanto al nivel de almacenamiento en las presas, los porcentajes actuales son: Luis Donaldo Colosio 46.5 por ciento, Miguel Hidalgo y Costilla 21.7, Josefa Ortiz de Domínguez 20.4, Gustavo Díaz Ordaz 48.7, Guillermo Blake Aguilar 38.5, Eustaquio Buelna 44, Adolfo López Mateos 23.6, Sanalona 41.3, Juan Guerrero Alcocer 34.2, José López Portillo 29.9 y Aurelio Benassini 71.8 por ciento, promediando un 33.9 por ciento.