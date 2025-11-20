Sinaloa expone ante el Senado propuesta de política integral para fortalecer el campo

El Gobierno de Sinaloa planteó ante las comisiones de Agricultura y Ganadería del Senado de la República la necesidad de construir una política integral que articule recursos hídricos, energéticos, financiamiento e innovación, con el objetivo de reforzar la productividad y la sostenibilidad del campo mexicano.

En representación del Gobernador Rubén Rocha Moya y del Secretario de Agricultura estatal, Ismael Bello Esquivel, el subsecretario de Agricultura, Ramón Gallegos Araiza, expuso que Sinaloa se suma a la estrategia nacional en materia agroalimentaria, y subrayó la relevancia que tiene la entidad en la producción nacional de alimentos.

Durante la reunión técnica encabezada por los senadores Olga Patricia Sosa Ruiz y José Sabino Herrera Dagdug, quienes presiden las comisiones de Agricultura y Ganadería, respectivamente, Gallegos Araiza señaló que el agua es el principal desafío para el sector.

Propuso avanzar en la modernización de los distritos de riego para optimizar la infraestructura, disminuir pérdidas y establecer un sistema homologado de medición que permita tomar decisiones basadas en información verificable.

En cuanto al financiamiento, indicó que se requiere fortalecer los esquemas existentes para que pequeños y medianos productores accedan a créditos con condiciones competitivas.

También planteó la creación de instrumentos que faciliten la inversión en agroindustria, cadenas de valor y procesos de transformación, lo que permitiría incrementar el valor agregado y generar empleos.

Agregó que mecanismos de comercialización directa ayudarían a mejorar el ingreso de los productores al reducir la participación de intermediarios.

Respecto al tema energético, Gallegos Araiza afirmó que los costos de energía impactan directamente en el riego y en la operación agroindustrial.

Por ello, consideró necesario un programa nacional que impulse el uso de energías limpias en el sector agrícola, mediante la adopción de paneles solares, biodigestores y micro redes, así como tarifas agrícolas acordes con el uso de tecnologías eficientes.

Finalmente, sobre productividad e innovación, señaló que para mantener el liderazgo agropecuario de Sinaloa es indispensable acelerar la transición hacia un modelo basado en agricultura de precisión, digitalización y manejo inteligente de cultivos. Para ello, propuso la conformación de un fondo Estado–Federación para innovación agropecuaria y la creación de un hub regional vinculado con universidades, centros de investigación y productores.