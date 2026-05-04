Sinaloa extiende campaña de vacunación durante todo mayo

Debido al éxito obtenido y con el firme objetivo de no dejar a nadie sin protección, la Semana Nacional de Vacunación 2026 extenderá su periodo de ejecución durante todo el mes de mayo, informó el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo.

Originalmente programada para concluir el 2 de mayo, esta ampliación responde a una estrategia para fortalecer las coberturas de vacunación en todo el territorio sinaloense.

Las autoridades buscan garantizar el acceso universal a los biológicos del esquema básico, poniendo un énfasis especial en la reciente incorporación de la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio.

“Hemos terminado la semana nacional de vacunación con cifras muy importantes de cobertura. Afortunadamente y con el gran esfuerzo de todas las instituciones, se logró la meta en el tiempo esperado y fuimos evaluados por la Federación como el Estado que mejor cumplió con los porcentajes asignados”, expuso.

Sinaloa se ha posicionado a nivel nacional en el primer lugar de respuesta durante el arranque de la jornada.

González Galindo destacó que, en apenas la primera semana, el estado logró cumplir al 100 por ciento la meta de vacunar a 40 mil personas.

“Es algo positivo, pero no nos detenemos, vamos a seguir vacunando, vamos a ampliar la campaña intensiva de vacunación por un mes y eso nos va a permitir seguir fortaleciendo el sistema de salud y buscar tener niños más saludables y protegidos para hacer frente a las enfermedades”, dijo.

Ante estos resultados positivos, la Secretaría de Salud reiteró el llamado a las familias sinaloenses para que no bajen la guardia y acudan a las unidades médicas y centros de salud.

El objetivo es que la ciudadanía aproveche este mes adicional para completar sus esquemas y asegurar el bienestar preventivo de los sectores más vulnerables.